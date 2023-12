Durante las fiestas navideñas, los hogares peruanos se inundan con el delicioso aroma del pavo, el chocolate y el infaltable panetón. Por eso, es inevitable que nuestras mascotas sigan cada uno de nuestros movimientos en la cocina, lo que significa que debemos estar más alertas que nunca para evitar que coman en exceso, o que coman algo peligroso.

¿Cómo incluir a nuestras adoradas mascotas en la festividad culinaria sin comprometer su salud y felicidad? El ingeniero zootecnista y especialista en nutrición animal, Jesús Pisco, nos brinda una valiosa lista para tener en cuenta cuáles son los alimentos que nuestras mascotas pueden ingerir, y cuáles son los alimentos que no deben tener contacto con nuestro engreído.

(Foto: @teksomolika/Freepik)

Alimentos que sí puedes darle a tu mascota (en modestas cantidades)

Carnes sin sazonar (pavo, cordero, cerdo, pollo, etc.).

Tubérculos (papa, camote).

Verduras frescas de ensaladas (lechuga, tomate, zanahoria, betarraga).

Frutas (manzana y pera sin corazón, blueberries, sandía, piña).

Arroz (blanco o integral).

Qué alimentos no debes no darle a tu mascota:

Mucho cuidado con los huesos.

Chocolate y café.

Postres navideños (pyes, puddings, pasteles, queques, etc.).

Alcohol (champagne, vino, cerveza, etc.).

Cebolla y ajo.

Pasas, uvas, aceitunas.

Palta.

Alimentos con levadura que pueden ocasionar gases.

Las sobras de la comida.

Plantas navideñas (muérdago, acebo, flor de pascua).

(Foto: @KamranAydinov/Freepik)

“Es importante resaltar que un mismo alimento puede no causarle nada a una mascota, pero puede ser perjudicial hasta letal para otra”, explica Jesús Pisco.

“Antes de intentar darle de comer, consúltalo con un nutricionista especialista, que te pueda dar una idea de qué alimento darle y cuánto puede recibir, dependiendo de las condiciones de salud de tu mascota (peso, edad, historial veterinario, y qué está acostumbrada a comer”, agrega el experto.

Finalmente y no menos importante, hay que recordar que, ante cualquier emergencia, debes contactar a tu veterinario de cabecera. “Se debe tener a la mano un contacto, ya que no todos los veterinarios trabajan en fechas festivas, y no todos atienden emergencias”, aconseja Pisco.

Ingresa a Consultorio WUF para leer más artículos sobre tenencia responsable de mascotas. Si quieres apadrinar una mascota esta Navidad, ingresa a www.wuf.pe/clubwuf, y descubre cómo ayudar.