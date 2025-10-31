Un evento benéfico que celebra diez años de compromiso con la adopción responsable y busca recaudar fondos para seguir transformando vidas peludas en todo el Perú.
Desde hace diez años, trabaja incansablemente por transformar la vida de los animales sin hogar en el Perú, conectando familias, promoviendo la adopción responsable y creando una comunidad que cree en la empatía y el amor incondicional. A lo largo de esta década, más de 750 perros han recibido atención, alimento y una nueva oportunidad gracias a las distintas iniciativas de la organización.

A través de campañas educativas, adopciones, alianzas corporativas y acciones sostenibles, WUF ha logrado inspirar a miles de personas a convertirse en agentes de cambio. Su misión es clara: difundir la adopción responsable, generar conciencia sobre la tenencia animal y asegurar que cada Wuf encuentre un hogar donde pueda ser feliz.

Para celebrar esta trayectoria, WUF presentará la , una velada benéfica donde el arte, la moda y la solidaridad se unirán para seguir cambiando historias. El evento se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., y tendrá como objetivo recaudar fondos para continuar ayudando a cientos de animales en situación de vulnerabilidad, además de promover la adopción de al menos 20 Wufs durante la campaña.

Una nueva era: los Miaus ya son parte de WUF

Este aniversario llega con una gran noticia: la sección de Miaus ya es una realidad. Con este lanzamiento, WUF amplía oficialmente su trabajo hacia los gatos, reafirmando su compromiso de proteger y dar voz a todos los animales que lo necesitan.

La incorporación de los Miaus representa una evolución natural para la organización, que ahora trabaja por rescatar, cuidar y promover la adopción de gatos, sumando nuevos aliados y hogares dispuestos a abrir su corazón. Así, WUF sigue cumpliendo su propósito: construir un país más compasivo y responsable con todos los seres vivos.

Una experiencia solidaria para disfrutar y ayudar

Durante la gala, los asistentes podrán vivir una experiencia única que une entretenimiento y propósito. Estas son algunas de las actividades que los esperan:

  • Máquina de Photo Booth para capturar los momentos con los Wufs en adopción.
  • Murales con retratos y descripciones de los perritos que esperan encontrar un hogar.
  • Subasta de cuadros creados por los propios Wufs, con fondos destinados a su alimentación y cuidados médicos.
  • Bar temático y catering exclusivo, pensados para hacer de la velada una experiencia inolvidable.
  • Música en vivo, que llenará la noche de energía, alegría y esperanza.
  • ¡Sorteos flash y premios sorpresa! Durante el evento realizaremos sorteos express y entregaremos premios exclusivos a nuestros invitados. ¡No te lo pierdas, podrías ser uno de los ganadores!
La Pet Gala 2025 reunirá a amantes de los animales, aliados y embajadores de WUF en una noche dedicada a la solidaridad, la moda y el arte con propósito.
Agradecimiento especial a nuestras marcas aliadas

Este evento no sería posible sin el apoyo de las marcas que creen en nuestra misión y nos acompañan en el camino de transformar vidas. Gracias a Primax, Dentitoy, Queens Cupcake, Asianica, Patty Pastelería, Atrevia, Dumser, Hannah, Taino, Len, Huellas y Bigotes, DJ Javier y Cookie Dogster por sumarse a esta gran celebración solidaria. Su compromiso hace posible que más Wufs y Miaus encuentren el hogar que merecen.

Cada detalle ha sido pensado para celebrar la empatía, la unión y el poder de ayudar. La Pet Gala 2025 será un recordatorio de que ayudar transforma vidas, y que cada sonrisa, cada foto y cada gesto solidario contribuye a construir un futuro mejor para los animales del Perú.

¡Las entradas ya están disponibles y los cupos son limitados!

Haz click aquí o escríbenos al 915169875 para comprar la tuya ahora y ser parte de la Pet Gala 2025.


