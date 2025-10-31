Desde hace diez años, WUF trabaja incansablemente por transformar la vida de los animales sin hogar en el Perú, conectando familias, promoviendo la adopción responsable y creando una comunidad que cree en la empatía y el amor incondicional. A lo largo de esta década, más de 750 perros han recibido atención, alimento y una nueva oportunidad gracias a las distintas iniciativas de la organización.

A través de campañas educativas, adopciones, alianzas corporativas y acciones sostenibles, WUF ha logrado inspirar a miles de personas a convertirse en agentes de cambio. Su misión es clara: difundir la adopción responsable, generar conciencia sobre la tenencia animal y asegurar que cada Wuf encuentre un hogar donde pueda ser feliz.

Para celebrar esta trayectoria, WUF presentará la Pet Gala 2025, una velada benéfica donde el arte, la moda y la solidaridad se unirán para seguir cambiando historias. El evento se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., y tendrá como objetivo recaudar fondos para continuar ayudando a cientos de animales en situación de vulnerabilidad, además de promover la adopción de al menos 20 Wufs durante la campaña.

Una nueva era: los Miaus ya son parte de WUF

Este aniversario llega con una gran noticia: la sección de Miaus ya es una realidad. Con este lanzamiento, WUF amplía oficialmente su trabajo hacia los gatos, reafirmando su compromiso de proteger y dar voz a todos los animales que lo necesitan.

La incorporación de los Miaus representa una evolución natural para la organización, que ahora trabaja por rescatar, cuidar y promover la adopción de gatos, sumando nuevos aliados y hogares dispuestos a abrir su corazón. Así, WUF sigue cumpliendo su propósito: construir un país más compasivo y responsable con todos los seres vivos.

Una experiencia solidaria para disfrutar y ayudar

Durante la gala, los asistentes podrán vivir una experiencia única que une entretenimiento y propósito. Estas son algunas de las actividades que los esperan:

Máquina de Photo Booth para capturar los momentos con los Wufs en adopción .

para capturar los momentos . Murales con retratos y descripciones de los perritos que esperan encontrar un hogar.

de los perritos que esperan encontrar un hogar. Subasta de cuadros creados por los propios Wufs , con fondos destinados a su alimentación y cuidados médicos.

, con fondos destinados a su alimentación y cuidados médicos. Bar temático y catering exclusivo , pensados para hacer de la velada una experiencia inolvidable.

, pensados para hacer de la velada una experiencia inolvidable. Música en vivo , que llenará la noche de energía, alegría y esperanza.

, que llenará la noche de energía, alegría y esperanza. ¡Sorteos flash y premios sorpresa! Durante el evento realizaremos sorteos express y entregaremos premios exclusivos a nuestros invitados. ¡No te lo pierdas, podrías ser uno de los ganadores!

La Pet Gala 2025 reunirá a amantes de los animales, aliados y embajadores de WUF en una noche dedicada a la solidaridad, la moda y el arte con propósito.

Agradecimiento especial a nuestras marcas aliadas

Este evento no sería posible sin el apoyo de las marcas que creen en nuestra misión y nos acompañan en el camino de transformar vidas. Gracias a Primax, Dentitoy, Queens Cupcake, Asianica, Patty Pastelería, Atrevia, Dumser, Hannah, Taino, Len, Huellas y Bigotes, DJ Javier y Cookie Dogster por sumarse a esta gran celebración solidaria. Su compromiso hace posible que más Wufs y Miaus encuentren el hogar que merecen.

Cada detalle ha sido pensado para celebrar la empatía, la unión y el poder de ayudar. La Pet Gala 2025 será un recordatorio de que ayudar transforma vidas, y que cada sonrisa, cada foto y cada gesto solidario contribuye a construir un futuro mejor para los animales del Perú.

¡Las entradas ya están disponibles y los cupos son limitados!

Haz click aquí o escríbenos al 915169875 para comprar la tuya ahora y ser parte de la Pet Gala 2025.



