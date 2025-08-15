Este 2025, WUF cumplirá 10 años de trabajo incansable por los perros en situación de abandono. Lo que comenzó como un pequeño grupo de voluntarios hoy es una organización con presencia en distintas partes del país, un equipo consolidado en Lima y el apoyo de marcas, padrinos y patrocinadores.

“Todo lo logrado es fruto de la cosecha que se ha venido trabajando paso a paso, año tras año, con mucho empeño y amor por los animales. Sabemos que somos la voz de los perros, por eso la ayuda no puede parar”, afirma Valeria Cejo, Gerente General de WUF.

Para WUF, alcanzar 20 adopciones en un solo día sería histórico. “Si en promedio tenemos de uno a dos perros adoptados por mes, llegar a 20 en una sola noche sería un éxito rotundo. No solo cambias la vida del perro, también la de la familia que lo recibe. Son perros agradecidos, y eso todo el mundo lo sabe. Esta PET gala es para ellos y por ellos”, comenta Cejo.

La labor de WUF como ONG se basa en la adopción responsable. Por eso aplican un filtro estricto y minucioso para elegir bien a las familias, lo que reduce la tasa de abandono, devoluciones y garantiza que cada perro esté en un hogar donde reciba amor, paciencia y cuidado. “No hablamos de cosas, sino de vidas que importan”, añade Valeria.

La recaudación permitirá impulsar más campañas de adopción, esterilización, vacunación, charlas de tenencia responsable y la entrega de donaciones a albergues y rescatistas independientes. “Cada vez hay más albergues esperando entrar a WUF para recibir ayuda, pero los recursos no siempre son constantes. Por eso, este evento es vital para seguir existiendo y reducir la sobrepoblación animal”, enfatiza Cejo.

Además de asistentes, WUF busca un sponsor oficial y mini sponsors que puedan sumarse con catering, DJ/animación, decoración, kits de bienvenida, bar temático o premios para rifas. La gerente recuerda que cualquier empresa, sin importar su rubro, puede ayudar: “Toda empresa puede ayudar, con el equipo WUF siempre buscamos sinergias con las marcas que busquen unirse a nuestra misión para hacer de estas alianzas, las mejores para ambas partes", menciona Valeria Cejo.

La invitación también está abierta a veterinarios, pet shops y marcas del rubro que quieran donar servicios o productos.

"Las entradas serán solidarias, por ello la comunidad también está invitada siempre y cuando no supere el aforo permitido. Queremos hacerlo bonito, queremos que sea una noche inolvidable y lograr que todos los asistentes de la Pet Gala la pasen genial” agrega Valeria Cejo.

La PET Gala no solo será una celebración por los 10 años de WUF, sino también una oportunidad para cambiar realidades y multiplicar la ayuda. Porque detrás de cada adopción, cada donación y cada campaña, hay historias de esperanza que se escriben gracias al compromiso de una comunidad que cree en un país más compasivo.

“Mi mensaje final sería que las empresas no duden en ayudar a los que no tienen voz ( los perros y gatos en situación de abandono). En WUF nosotros somos la voz de los perros y si unimos fuerzas con alguna empresa sin duda les va a ir bien, porque automáticamente serían una empresa con propósito, y eso es lo que se necesita hoy en el Perú”, concluye la Gerente de WUF.

La PET Gala promete ser más que una celebración: será una oportunidad para cambiar vidas y demostrar que, cuando el compromiso por el cambio se une con la solidaridad, el impacto puede ser infinito.

Si quieres sumarte a la PET Gala como sponsor, colaborador o participar en esta noche solidaria, escribe a valeria@wuf.pe y forma parte de un evento que cambiará vidas.



