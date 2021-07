Por Graciela Villasís (Unidad de investigación)

El 15 de mayo de este año, Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña protagonista del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, declaró en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, ante el equipo del Ministerio Público peruano que viajó a Brasil para conocer al detalle cuál fue su participación en la campaña electoral del 2011.

En la reunión participaron el fiscal Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Perú; el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, a cargo de la investigación de los aportes al Partido Nacionalista, y el fiscal superior Rafael Vela.

Ese día, la fiscalía de Brasil permitió “excepcionalmente” que los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia, Julio Espinoza y Wilfredo Pedraza, respectivamente, participaran en la sesión. Sin embargo, solo estuvieron como “oyentes del acto”, debido a que no cuentan con autorización para ejercer su profesión en el país vecino.

Espinoza y Pedraza fueron autorizados a intervenir, pero solo a través del fiscal brasileño Orlando Martello.

En exclusiva, El Comercio accedió a la transcripción de más de 70 páginas en las que Marcelo Odebrecht, quien se acogió a la delación premiada, revela detalles y entretelones de su relación con la política peruana y, sobre todo, con Ollanta Humala, desde que este llegó al poder en el 2011.

Odebrecht, de 48 años, también ratificó que, a raíz de un acuerdo previo con el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, él autorizó a Jorge Barata, entonces representante de la compañía en el Perú, a entregar US$3 millones para la campaña electoral nacionalista.

“Ese monto que yo enviaría a Ollanta Humala sería descontado de un monto que yo había... fijado con ellos para apoyar al PT, en general. El pedido fue justificado en esa época por una cuestión geopolítica, es decir, una proximidad ideológica entre el presidente Lula y el presidente Humala”, relató.

En otro momento, Marcelo Odebrecht menciona incluso que, al comienzo, Barata se sintió incómodo con la posibilidad de apoyar la campaña de Humala, pues “la percepción que los empresarios tenían con relación al señor Humala era todavía muy mala”.

También recuerda haberle sugerido a Barata “apoyar más a Keiko Fujimori” si lo creía necesario.

Sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia “Tal vez haya estado con el señor Humala y Nadine unas cinco o seis veces en esas visitas que hice al Perú”. “En muchas de esas visitas Nadine estaba presente, nunca entendí bien, porque creo que ella no ocupaba un lugar, pero estaba presente, en general no manifestaba una posición, pero siempre estaba presente en esas visitas. No en todas, pero sí en varias”. “La visita [de Humala y Heredia] a mi casa ya como presidente electo en realidad... y también fue obviamente para escuchar cuáles eran nuestras prioridades en el país y todo lo demás, pero fundamentalmente tenía por objeto agradecer el apoyo”. “La impresión que tengo es que nunca tuve contacto con él [Humala] hasta el 2011 y creo que nuestro personal del Perú no tuvo contacto con él”. “Probablemente yo ni conversé eso directamente con Barata, debo haber conversado con su jefe de la época, en el sentido de que Barata tuviese humildad en relación a la postura sobre Ollanta Humala [...] él se mostraba muy en contra en relación con él”. “Si me encontré con él [Humala] fue en la residencia presidencial, no me iba a encontrar con él en su oficina, no tiene sentido. Y cuando fui arrestado él todavía estaba en la presidencia”.

Sobre Antonio Palocci “El ministro Palocci de aquí de Brasil me pidió, me hizo un pedido para que apoyáramos, que nosotros le diéramos US$3 millones para apoyar la campaña del señor Ollanta Humala en el Perú”. “Lo único es que yo recibí ese pedido del ministro Palocci, en esa época era diputado, para que apoyáramos la campaña de Ollanta Humala”. “Fue personalmente [el pedido de Palocci]. La justificación principal era por un alineamiento ideológico”.

Sobre Jorge Barata “Yo le dije: ‘Barata, apoya con 3 millones y es por mi cuenta’. Qué quiere decir ‘es por mi cuenta’, que se va a deducir de esa cuenta que tengo”. “Yo hablé con Barata, pero alineándome también, pues ya había un presidente de la empresa. Pero en ese caso específico, llamé directamente a Jorge Barata y le dije: ‘Mira, Barata, la gente aquí en Brasil, del PT, me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala’”. “La reacción de Barata cuando hice el pedido fue sentirse incómodo”.

Sobre Luis Favre “Entendí que había dos figuras del PT que estaban apoyando la campaña de Ollanta Humala, son Favre y Garreta”. “Yo no conozco a Favre, sé quién es, es el ex esposo de una senadora aquí de Brasil, pero yo nunca tuve contacto con él que yo recuerde”. “Nunca supe si fue Favre o Garreta quienes buscando un negocio buscaron al PT o si fue el PT que designó a Favre y Garreta. Desconocemos cuál fue el origen de eso”.

Sobre Valdemir Garreta “Con Garreta yo sí tuve contacto cuando él era de la Municipalidad de Sao Paulo, tuve contacto con él, pero no en esta época”. “Él [Garreta] no trabajó, que yo sepa, para nosotros, tuve contacto con él cuando él era secretario de la alcaldesa Marta Suplicy en esa época”. “Yo sabía que ellos [Garreta y Favre] estaban involucrados, creo que esa participación de ellos influyó en el pedido [de dinero para el nacionalismo] que llegó a nosotros”.

Sobre Odebrecht “En todo país en que actuábamos de una manera más fuerte éramos, de algún modo, llamados y había una expectativa de que apoyáramos a los principales candidatos, el modo en que se realizó ese apoyo [en el Perú en el 2011] no sé decirlo, pero estoy casi seguro de que se dio el apoyo”. “No se generaban 3 millones para pagar 3 millones, se generaban diversos recursos de planificación fiscal que eran puestos en ‘offshore’ y los empresarios de diversos lugares del mundo al hacer pagos no contabilizados utilizaban estos recursos, entonces no es posible validar el dinero”.

Sobre Alan García y Keiko Fujimori “En realidad, no puedo decir cuánto fue, para quién fue, pero digo que con seguridad sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones y con seguridad apoyamos en esas elecciones del 2011, debemos haber apoyado a Keiko... probablemente al candidato del partido de Alan García también... y como era costumbre apoyamos a los principales candidatos”. “En aquella época hasta le sugerí [a Barata], mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso en esa época él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori. Y yo le dije: ‘Mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más’”.