Real Madrid está en el centro de la polémica que involucra a Kylian Mbappé y no precisamente por el lado deportivo. Resulta que el periodista francés Daniel Riolo reveló que el club cometió un error médico en la evaluación de la lesión de rodilla del jugador. lo cual habría provocado decisiones internas drásticas en el club blanco.
Según Riolo, el fallo fue tan sorprendente como grave. “Es evidente que había un error si el jugador decidió viajar a París. Yo diría que es porque el diagnóstico que se le hizo a Mbappé en la rodilla fue tan catastrófico, y sin duda peor que catastrófico, porque se trató de un error de gran gravedad”, contó en RMC
De acuerdo con su relato, esta confusión habría retrasado el diagnóstico correcto y complicado la evolución física del atacante en un momento clave de la temporada. Además, trajo como consecuencia inmediata el despido masivo del área médica del club.
“Por eso despidieron a todo el mundo, además de la racha de lesiones, pero en gran parte fue por eso. Podría haber sido gravísimo por un error, porque Mbappé ha pasado tiempo sin saber lo que tenía, jugando partidos”, continuó el hombre de prensa.
Por el momento, Real Madrid no ha detallada públicamente lo ocurrido, pero el episodio ha puesto bajo la lupa la gestión médica de uno de los equipos más exigentes del mundo.
No obsyante, Mbappé sí se refirió a su rodilla y su viaje a París para atenderse. “Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100%. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París. No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse”, apuntó.
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