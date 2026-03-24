Resumen

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Escándalo en el Real Madrid: médicos se habrían equivocado de rodilla al examinar a Kylian Mbappé. (Foto: @marca)
Escándalo en el Real Madrid: médicos se habrían equivocado de rodilla al examinar a Kylian Mbappé. (Foto: @marca)
Por Redacción EC

Real Madrid está en el centro de la polémica que involucra a Kylian Mbappé y no precisamente por el lado deportivo. Resulta que el periodista francés Daniel Riolo reveló que el club cometió un error médico en la evaluación de la lesión de rodilla del jugador. lo cual habría provocado decisiones internas drásticas en el club blanco.

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