El Eibar, que buscará este sábado (7:00 a.m. EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por ESPN) en Ipurúa la primera victoria de su historia ante el Real Madrid, será el examen de realidad en Liga del equipo de Zinedine Zidane, que mostró la mejor de sus caras en Liga de Campeones y quiere trasladarle a una competición en la que se mantiene a 15 puntos del líder.

El Real Madrid dejó una imagen imponente en el Parque de los Príncipes, una exhibición como equipo que le permitió minimizar al poderoso París Saint-Germain y alimentar los sueños europeos en una temporada repleta de altibajos.

Real Madrid vs. Eibar: horarios en el mundo

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

México - 6:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

España - 1:00 p.m.

Estados Unidos (Florida) - 7:00 a.m.

No quiere más en Liga, Zidane, consciente de que la salud en Liga de Campeones depende en buena parte del estado en el que sus jugadores lleguen al futuro cruce de cuartos de final. El objetivo es encadenar una racha de victorias que mantenga el nivel de confianza logrado tras demostrar quién sigue siendo el rey de Europa.

Y en Ipurúa lo intentará con un once repleto de novedades y con la apuesta firme por las rotaciones de un Zidane que en París dejó los lados los nombres para premiar estados de forma. Por eso jugadores señalados por su suplencia, como Gareth Bale e Isco Alarcón, regresarán al equipo titular frente al Eibar, con muchas opciones para Toni Kroos y Luka Modric, para ganar ritmo de competición tras sus lesiones.

Se perfilan descansos para Raphael Varane y Marcelo en defensa, Casemiro y Lucas Vázquez por su gran desgaste de París y Marco Asensio, decisivo en la gran cita.

El encuentro liguero llega tras la enésima defensa a ultranza de Zidane a Karim Benzema, perdonando su falta de puntería y destacando otras virtudes. Aunque se perfila suplente, necesita el gol más que nunca para silenciar las críticas hasta cuando el Real Madrid gana un encuentro clave de su temporada.

El Eibar por su parte, tratará de aprovechar el bajón de pulsaciones del conjunto madridista tras su clasificación a cuartos de final de 'Champions' y la lejanía del liderato en Liga para intentar dar un puñetazo sobre la mesa, acabar con la estadística que dice que nunca han ganado a uno de los dos grandes y, de paso, seguir soñando con los puestos europeos.

Su técnico, José Luis Mendilibar que recibió palabras de elogio de Zidane en la víspera, sabe de la dificultad que conlleva derrotar al Real Madrid, pero no por ello dejará de poner todo lo que tiene en el campo. De hecho, Pedro León se perfila titular y las mayores dudas llegan en el centro del campo, si bien el capitán Dani García parece indiscutible.

La acumulación de partidos de Charles y Kike García podrían hacer que Mendilibar dejase a uno de ellos en el banquillo dando entrada a Jordán de enganche, mientras que la baja de Orellana parece que la seguirá supliendo el nipón Takashi Inui.

Ipurúa ha colgado hace días el cartel de "no hay entradas", por lo que el ambiente está más que garantizado para un partido que jamás dejará de ser historia del Eibar, por muchas veces que se repita.

Alineaciones probables:



Eibar: Dmitrovic; Capa, Arbilla, Paulo, Cote; Dani García, Diop, Pedro León, Jordán, Inui; y Kike García.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Theo; Kroos, Modric, Isco, Bale; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Árbitro: Munuera Montero (colegio andaluz).



Estadio: Ipurua.



Hora: 13.00 horas