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El golazo de rabona al que ya postulan al premio Puskás
El golazo de rabona al que ya postulan al premio Puskás
Por Redacción EC

El fútbol regaló una joya difícil de repetir. En la liga de Marruecos, el defensor Driss El Jabali sorprendió al mundo con un gol de rabona desde fuera del área que rápidamente se instaló en la conversación por el Premio Puskás.

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