Pablo Ceppelini es uno de los principales criticados por la hinchada de Alianza Lima. El mediocampista le brindó una entrevista a Movistar Deportes, en donde confesó que se arrepiente de un gesto.

“El hincha es pasional y, a veces, no se tiene memoria de las cosas buenas que se hicieron. Me arrepiento de haberle hecho gestos a un hincha en particular. Uno es humano y se equivoca”, admitió.

Alianza Lima cayó ante Sporting Cristal por penales en el estadio Alejandro Villanueva, Ceppelini fue uno de los señalados y se puso en duda su continuidad.

“Se hablaron muchas cosas fuera de la cancha. Yo nunca llegué tarde y siempre estuve a disposición del entrenador. Nunca hubo nada de indisciplina. Estando en Perú, solo salí dos o tres veces y no tomo alcohol; pero acá se agranda todo, y más siendo Alianza”, admitió.

