En la pasada temporada, Alianza Lima no atravesó un buen momento futbolístico, debido a los resultados que lo llevarán a disputar la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Por ello, la directiva ‘íntima’ tomó radicales decisiones, confirmando la salida de jugadores como Hernán Barcos, Ricardo Lagos, Guillermo Enrique y hasta del técnico Néstor Gorosito. Precisamente, en medio de salidas y nuevas contrataciones, Pablo Ceppelini, exjugador blanquiazul y uno de los más cuestionados, volvió a llamar la atención de los hinchas luego de publicar un mensaje polémico en redes sociales por la salida de Mauricio Arrasco. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ PABLO CEPPELINI A MAURICIO ARRASCO TRAS DEJAR ALIANZA LIMA?

Con el objetivo de armar un equipo competitivo tanto para el torneo local como para el internacional, Alianza Lima decidió no renovar contrato con varios jugadores, entre ellos Mauricio Arrasco. Frente a esta situación, el mediocentro nacional dedicó unas sentidas palabras al club, donde se formó como jugador profesional. “11 años de mi vida en esta hermosa institución! Club en el que aprendí mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico, me despido de este club con mucha nostalgia por todo lo que pase desde los 10 años hasta ahora”, escribió el futbolista de 21 años a través de sus redes sociales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Pablo Ceppelini mandó un fuerte mensaje a Mauricio Arrasco tras dejar Alianza Lima. Foto: Captura Instagram

Es así que, entre los mensajes de los hinchas deseándole éxitos en su carrera futbolística, un comentario de Pablo Ceppelini no pasó desapercibido para muchos. El controversial volante inició resaltando la calidad del joven mediocampista, aunque subrayó que en Alianza Lima no supieron valorarlo. “Amigo mereces un lugar donde te valoren. Tenes una calidad y condiciones tremendas. La vas a romper toda en 2026 crack”, escribió el uruguayo a Arrasco, quien se especula que podría ser el nuevo refuerzo de FC Cajamarca por todo el 2026, tras quedar como jugador libre.

¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ LA NACHE BLANQUIAZUL 2026?

La Noche Blanquiazul, que se llevará a cabo este 24 de enero de 2026, tendrá más de una sorpresa, pues el Inter Miami, vigente campeón de la MLS, enfrentará al conjunto peruano en el Alejandro Villanueva, conocido como Matute. De esta manera, con la compañía de la hinchada local, este partido promete convertirse en uno de los más atractivos del año, debido a la presencia de Lionel Messi. Luis Suárez, Rodrigo De Paul y más figuras.

En cuanto a la transmisión, el encuentro entre el conjunto victoriano y Las Garzas será emitido por Latina (2.1 HD y 2.2 estándar), según se dio a conocer durante su preventa. De acuerdo con el canal, la transmisión oficial comenzará a las 8:00 p. m., con una previa especial. Asimismo, los seguidores podrán seguir la cobertura mediante la página web y la aplicación del canal en señal abierta. “Uno de los partidos más esperados este 2026: Alianza Lima vs Inter Miami, solo por Latina”, escribió el canal a través de sus redes sociales.