Con la presencia del histórico goleador Waldir Sáenz, el administrador Alfredo Arosemena, así como de José Miguel de Ita, el exjugador Henry Quinteros y Daniel San Román, Alianza Lima realizó la presentación oficial del libro conmemorativo por sus 125 años de historia.

La obra, titulada “Íntimos y Eternos: La historia de Alianza Lima a través de 125 ídolos”, es una publicación desarrollada en conjunto con el diario El Comercio, que repasa el legado del club desde su fundación en 1901 hasta la actualidad.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia de preservar la memoria del club y rendir homenaje a sus principales figuras, quienes han construido la identidad aliancista a lo largo de generaciones. La presencia de ídolos como Waldir Sáenz reforzó el vínculo entre el pasado glorioso y el presente institucional.

El libro recoge un trabajo de investigación exhaustivo que reúne historias, perfiles y momentos emblemáticos de 125 referentes del club, consolidándose como una pieza clave para entender la grandeza de Alianza Lima y su impacto en el fútbol peruano.

Este lanzamiento forma parte de las celebraciones oficiales del aniversario del club, reafirmando su compromiso con la difusión de su historia y el fortalecimiento de su identidad.