Por Redacción EC

Con la presencia del histórico goleador Waldir Sáenz, el administrador Alfredo Arosemena, así como de José Miguel de Ita, el exjugador Henry Quinteros y Daniel San Román, Alianza Lima realizó la presentación oficial del libro conmemorativo por sus 125 años de historia.

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