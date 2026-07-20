El club rimense anunció la llegada del defensor de 20 años en condición de préstamo por un años, con opción de compra hasta el 30 de junio de 2027.
El club rimense anunció la llegada del defensor de 20 años en condición de préstamo por un años, con opción de compra hasta el 30 de junio de 2027.
Por Redacción EC

Sporting Cristal sumó un nuevo refuerzo en busca de lograr el campeonato del Torneo Clausura de la Liga 1 y seguir en carrera en la Copa Sudamericana. Por ello, anunció el fichaje de Anderson Villacorta.

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