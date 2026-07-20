Sporting Cristal sumó un nuevo refuerzo en busca de lograr el campeonato del Torneo Clausura de la Liga 1 y seguir en carrera en la Copa Sudamericana. Por ello, anunció el fichaje de Anderson Villacorta.

El defensor de 20 años llega a tienda ‘celeste’ en condición de préstamo y con opción de compra hasta el 30 de junio de 2027.

“¡Bienvenido al Rímac, Anderson! Estamos felices de presentar a Anderson Villacorta como nuevo jugador del Sporting Cristal. Defensor central de 20 años, él llega al club a préstamo con opción de compra hasta el 30 de junio de 2027. ¡A darlo todo por la Celeste!”, publicó el club.

De esta manera, Villacorta se suma a Hernán Barcos, Michael Hoyos y Juan Manuel Cuesta como los refuerzos de Sporting Cristal para asumir el segundo semestre del año.

El futbolista llega proveniente de Mineros de Zacatecas de México, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028.