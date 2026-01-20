Luis Advíncula la tiene clara, el único objetivo de este año para Alianza Lima es campeonar, lo demás tendrá poca importancia si los íntimos dejan escapar nuevamente la posibilidad de alzar el trofeo de la Liga 1.

“Campeonar, es lo único que vale este año”, así de enfático fue el ‘Rayo’ a su llegada a Lima procedente de Montevideo donde Alianza jugó la Serie Río de la Plata como parte de la pretemporada.

Los blanquiazules vienen con tres partidos internacionales en los que el profesor Pablo Guede ha podido utilizar a todos sus jugadores y diferentes fórmulas en el campo.

Aunque aún no tiene definido el once base -según lo que declaró el mismo técnico- la pretemporada ha servido para poner en práctica lo planificado y mejorar el aspecto físico del plantel.

Advíncula, por su parte, pudo jugar los dos últimos encuentros con su nuevo club y entrar en un proceso de adaptación a la liga local, tras estar varios años en Argentina.