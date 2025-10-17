Sporting Cristal derrotó 1-0 a Rosario Central y se coronó campeón de la primera edición de la Adidas Cup, que se llevó a cabo en nuestro país. El torneo Sub 16 reunió a las categorías inferiores de varios equipos del continente, donde los celestes lograron imponerse como los mejores.
El partido fue bastante disputado y con pocas situaciones de gol. Ambos equipos se cuidaron defensivamente y no pudieron capitalizar sus chances de gol. De hecho, tuvieron que esperar a los descuentos para conocer al ganador.
Cuando los penales parecían asomarse, apareció Matías Flores para rematar al arco contrario y batir al arquero rosarino. El 1-0 fue suficiente para que los celestes aseguraran la victoria y se quedaran con el título de menores.
El camino de Sporting Cristal hacia el título fue el siguiente: en fase de grupos derrotaron 2-0 a Universitario, empataron 1-1 ante la U. de Chile y cayeron 1-0 ante Rosario Central. Así avanzaron a las rondas finales.
En semifinales, los rimenses vencieron 2-1 a Alianza Lima y en la final se cobraron la revancha contra los ‘Canallas’ con gol de Matías Flores. Sin duda, una gran campaña para los menores del Rímac.
Por otro lado, Alianza Lima finalizó en el cuarto lugar tras caer 1-0 ante Millonarios. El único gol del partido lo hizo Maicol Riascos en la segunda mitad.
