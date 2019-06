Juan Carlos Oblitas sobre Carrillo: "Con las condiciones de André habría jugado en Real Madrid"

En esta Copa América, André Carrillo ha sido tema recurrente dentro y fuera de las canchas. El extremo del Al Hilal perdió su puesto en la banda derecha de la selección peruana en el torneo que se realiza en Brasil, hecho que generó una serie de especulaciones que involucraron también a Ricardo Gareca, quien en más de una ocasión señaló que la falta de minutos del ex Benfica pasa por su poca actividad en los últimos meses. Y Juan Carlos Oblitas respalda al 'Tigre'.

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol confía en las decisiones de Gareca y también en Carrillo, de quien considera tiene las condiciones para regresar a Europa y triunfar en un club importante del Viejo Continente.

¿Qué pasa realmente con André Carrillo?



El único que puede responder esa pregunta es Ricardo y cuando ha respondido, ha dicho que son decisiones técnicas. Y eso hay que respetar. Cuando era técnico, les decía a mis jugadores, a los que no jugaban: hazme difícil la decisión, hazme dudar, complícame. No salgas y digas no juego porque el técnico no quiere.

¿Hoy, Carrillo no está haciendo eso?



No es solamente por Carrillo, me refiero en general. Ricardo toma la decisión y de repente el sábado juega contra Uruguay. Pero el jugador tiene que sentir eso, que el técnico puede elegir a once y que el técnico tiene a todos los días a los jugadores. Lo que sí te puedo asegurar es todas esas tonterías y barbaridades que están hablando no tienen nada que hacer con lo que realmente está pasando con la selección. Nos gusta dispararnos a los pies y en eso no hay nada que explicar.



En el Mundial, Carrillo jugaba en la Premier League. Que ahora esté jugando en Arabia Saudita, ¿le está pasando factura?



Ricardo siempre les decía, jueguen en un fútbol de primer nivel. Nosotros, todos, yo particularmente, pensaba que después del Mundial cuatro o cinco jugadores iban a jugar en Europa, entre ellos Carrillo, pero no pasó. Luego se da algo que, a veces, nosotros no entendemos, que la etapa del jugador es corta. Si no se da en un fútbol de primer nivel o no tienes las oportunidades para poder crecer en ese fútbol y ganar más, de repente se da en otros lados y ya prima la parte económica. Eso, definitivamente, choca con la parte futbolística. Y son cosas que a Ricardo le han mortificado siempre. Porque conoce de la capacidad de estos chicos y sabe que peleándola la hacen en cualquier lado. Pero es una parte de lo que puede estar pasándole a André. Como siempre le digo, si hubiera tenido tus condiciones, hubiera jugado en Real Madrid.

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA MAÑANA EN LA EDICIÓN IMPRESA.