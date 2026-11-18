Hugo Del Castillo, medallista panamericano y entrenador nacional, pidió al Gobierno intervenir ante la posible exclusión del taekwondo poomsae de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La preocupación fue expuesta en un video de la Federación Peruana de Taekwondo, donde Del Castillo apareció junto a Fabiana Varillas, deportista nacional y representante de esta disciplina, para solicitar respaldo institucional.

“Hoy levantamos la voz para respaldar a quienes han entregado años de sus vidas a este deporte”, afirmó Del Castillo, al reclamar garantías para los atletas peruanos de poomsae nacionales.

Varillas explicó que la eventual exclusión amenaza los sueños de quienes se preparan durante años. La deportista recordó los sacrificios personales, académicos y económicos realizados para competir internacionalmente cada temporada.

“Yo tengo un sueño: ganar en los Juegos Panamericanos Lima 2027”, expresó Varillas, quien desea representar al Perú en casa y portar la bandera nacional con orgullo en su país.

Del Castillo también invocó a las autoridades a gestionar la continuidad de la modalidad, al considerar que sus logros deportivos justifican su presencia en la competencia continental en los Panamericanos.

El pronunciamiento concluyó con un pedido directo a la mandataria: “Señora presidenta, el Poomsae peruano cuenta con su respaldo”, señalaron los representantes de esta disciplina en la próxima edición continental.