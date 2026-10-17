Angelo Caro dio un nuevo paso en el World Skate Games Asunción 2026. El skater peruano se ubicó en el séptimo lugar de la semifinal de street, disputada este sábado, y consiguió su clasificación a la gran final del torneo, donde buscará pelear por una medalla frente a los mejores exponentes de la disciplina.
Angelo Caro dio un nuevo paso en el World Skate Games Asunción 2026. El skater peruano se ubicó en el séptimo lugar de la semifinal de street, disputada este sábado, y consiguió su clasificación a la gran final del torneo, donde buscará pelear por una medalla frente a los mejores exponentes de la disciplina.
El representante nacional compartirá la final con un grupo de destacados competidores internacionales. Entre los clasificados figuran los japoneses Ginwoo Onodera, Kairi Netsuke, Taiga Nagai y Toa Sasaki, además del surcoreano Juni Kang y los brasileños Giovanni Vianna e Ivan Monteiro. Caro tendrá así la oportunidad de medirse con algunos de los principales nombres del skateboarding mundial.
La semifinal también dejó fuera de la lucha por el título a dos figuras de la disciplina: el japonés Yuto Horigome, bicampeón olímpico, y su compatriota Sora Shirai, campeón mundial en 2023. Ambos fallaron en sus respectivas rondas y no consiguieron avanzar. Con su clasificación, Caro mantiene viva la ilusión peruana de subir al podio en Asunción.