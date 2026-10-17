El skater peruano terminó séptimo en la semifinal de street disputada este sábado. | Foto: AFP
El skater peruano terminó séptimo en la semifinal de street disputada este sábado. | Foto: AFP
/ ANDREAS SOLARO
Por Redacción EC

Angelo Caro dio un nuevo paso en el World Skate Games Asunción 2026. El skater peruano se ubicó en el séptimo lugar de la semifinal de street, disputada este sábado, y consiguió su clasificación a la gran final del torneo, donde buscará pelear por una medalla frente a los mejores exponentes de la disciplina.

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