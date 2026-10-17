Angelo Caro dio un nuevo paso en el World Skate Games Asunción 2026. El skater peruano se ubicó en el séptimo lugar de la semifinal de street, disputada este sábado, y consiguió su clasificación a la gran final del torneo, donde buscará pelear por una medalla frente a los mejores exponentes de la disciplina.

El representante nacional compartirá la final con un grupo de destacados competidores internacionales. Entre los clasificados figuran los japoneses Ginwoo Onodera, Kairi Netsuke, Taiga Nagai y Toa Sasaki, además del surcoreano Juni Kang y los brasileños Giovanni Vianna e Ivan Monteiro. Caro tendrá así la oportunidad de medirse con algunos de los principales nombres del skateboarding mundial.

Campeonato Mundial de Skate Street 🛹 Definidos os finalistas no masculino 🇯🇵 Ginwoo Onodera 🇰🇷 Juni Kang 🇯🇵 Kairi Netsuke 🇯🇵 Taiga Nagai 🇯🇵 Toa Sasaki 🇧🇷 Giovanni Vianna 🇵🇪 Angelo Caro 🇧🇷 Ivan Monteiro O atual bicampeão olímpico Yuto Horigome 🇯🇵 e o campeão mundial de 2023 Sora Shirai 🇯🇵 erraram suas voltas e não conseguiram se classificar. Também ficaram de fora após apresentação ruim nas voltas o maior campeão Nyjah Huston 🇺🇸 e o duas vezes medalhista olímpico Jagger Eaton 🇺🇸 Filipe Mota 🇧🇷 e Matheus Mendes 🇧🇷 também pararam nas semifinais — Esportes Infos (@esportes_infos) October 17, 2026

La semifinal también dejó fuera de la lucha por el título a dos figuras de la disciplina: el japonés Yuto Horigome, bicampeón olímpico, y su compatriota Sora Shirai, campeón mundial en 2023. Ambos fallaron en sus respectivas rondas y no consiguieron avanzar. Con su clasificación, Caro mantiene viva la ilusión peruana de subir al podio en Asunción.