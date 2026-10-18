Angelo Caro volvió a dejar en alto el nombre del Perú. El skater nacional finalizó en el quinto lugar de la modalidad street de los World Skate Games Asunción 2026, luego de clasificar a la gran final y medirse con algunos de los mejores exponentes del mundo en la capital paraguaya.
Angelo Caro volvió a dejar en alto el nombre del Perú. El skater nacional finalizó en el quinto lugar de la modalidad street de los World Skate Games Asunción 2026, luego de clasificar a la gran final y medirse con algunos de los mejores exponentes del mundo en la capital paraguaya.
El peruano llegó a esta instancia tras ubicarse séptimo en la semifinal disputada el sábado. Su clasificación le permitió competir por las medallas en una final que tuvo una particularidad: cinco de los participantes no lograron sumar puntos en la ronda de trucos, en la que se registraron 21 intentos fallidos.
El título fue para el japonés Ginwoo Onodera, quien celebró su primer campeonato de World Skate. El podio y los resultados de la jornada estuvieron condicionados por las dificultades que encontraron los competidores para completar sus trucos, en una definición que no estuvo exenta de errores.
Pese a no subir al podio, Caro volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel internacional y mantenerse entre los mejores del skateboarding. El representante peruano cerró así su participación en Asunción con un quinto puesto que ratifica su presencia en la élite de la disciplina.