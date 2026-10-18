Angelo Caro volvió a dejar en alto el nombre del Perú. El skater nacional finalizó en el quinto lugar de la modalidad street de los World Skate Games Asunción 2026, luego de clasificar a la gran final y medirse con algunos de los mejores exponentes del mundo en la capital paraguaya.

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El peruano llegó a esta instancia tras ubicarse séptimo en la semifinal disputada el sábado. Su clasificación le permitió competir por las medallas en una final que tuvo una particularidad: cinco de los participantes no lograron sumar puntos en la ronda de trucos, en la que se registraron 21 intentos fallidos.

Angelo Caro 🇵🇪 terminó 5° en los World Skate Games Asunción 2026 🇵🇾, en una final histórica no necesariamente por las razones correctas. 5 skaters no puntuaron en la ronda de trucos. 21 trucos fallidos. Y Ginwoo Onodera 🇯🇵 ganó su primer título de World Skate 👏 ¡Grande, Angelo! Siempre dejándolo todo, y siempre entre los mejores 💪✨️🇵🇪 — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) October 18, 2026

El título fue para el japonés Ginwoo Onodera, quien celebró su primer campeonato de World Skate. El podio y los resultados de la jornada estuvieron condicionados por las dificultades que encontraron los competidores para completar sus trucos, en una definición que no estuvo exenta de errores.

Pese a no subir al podio, Caro volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel internacional y mantenerse entre los mejores del skateboarding. El representante peruano cerró así su participación en Asunción con un quinto puesto que ratifica su presencia en la élite de la disciplina.