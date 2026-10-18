Angelo Caro finalizó quinto en los World Skate Games Asunción 2026. (Difusión)
Angelo Caro finalizó quinto en los World Skate Games Asunción 2026. (Difusión)
Por Redacción EC

Angelo Caro volvió a dejar en alto el nombre del Perú. El skater nacional finalizó en el quinto lugar de la modalidad street de los World Skate Games Asunción 2026, luego de clasificar a la gran final y medirse con algunos de los mejores exponentes del mundo en la capital paraguaya.

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