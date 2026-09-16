Marko Carrillo volvió a celebrar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El tirador peruano se consagró campeón en la prueba individual de pistola de aire 10 metros, resultado que le permitió conquistar su segunda medalla de oro en esta edición y establecer, además, un nuevo récord sudamericano.

El integrante del Programa Lima 2027 del IPD tuvo una destacada actuación para subir nuevamente a lo más alto del podio. Su triunfo en la competencia individual llegó apenas un día después de conseguir otra presea dorada en la prueba por equipos, confirmando su gran momento en el certamen.

Carrillo ya había celebrado el pasado martes junto a Annia Becerra, cuando ambos le dieron al Perú la medalla de oro en la prueba de Pistola de Aire Mixto 10 metros. La dupla nacional logró revalidar el título obtenido en la edición anterior y volvió a demostrar el protagonismo peruano en esta disciplina.

Ahora, con el oro individual y un nuevo récord sudamericano, Marko Carrillo suma otra importante conquista para el deporte peruano en Santa Fe 2026. El experimentado deportista continúa dejando su huella en el tiro deportivo y ampliando su palmarés con una actuación que tuvo doble premio.

🥇🇵🇪 ¡𝗠𝗮𝗿𝗸𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗱𝗮𝗿𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗼 𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂́!



El integrante del Programa Lima 2027 del IPD se quedó con el oro en pistola de aire individual a 10 metros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 🎯



Es su segunda presea dorada en esta… pic.twitter.com/EZxWiFDLi2 — ipdperu (@ipdperu) September 16, 2026

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