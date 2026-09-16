¡Orgullo peruano! Marko Carrillo gana su segundo oro y establece récord sudamericano en Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
¡Orgullo peruano! Marko Carrillo gana su segundo oro y establece récord sudamericano en Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Por Redacción EC

Marko Carrillo volvió a celebrar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El tirador peruano se consagró campeón en la prueba individual de pistola de aire 10 metros, resultado que le permitió conquistar su segunda medalla de oro en esta edición y establecer, además, un nuevo récord sudamericano.

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