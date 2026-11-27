¿Alguna vez te has preguntado si la forma en que apoyas el pie puede estar afectando tu manera de correr? Detrás de cada zancada intervienen factores anatómicos y funcionales que condicionan cómo el cuerpo distribuye las cargas y responde al movimiento.

Según Eduardo Guzmán Huamán, fisioterapeuta, especialista en neurorrehabilitación y wellness coach de Core Gym, el pie se sostiene sobre tres puntos principales de apoyo: el calcáneo y las cabezas del primer y quinto metatarsiano. El también creador del podcast Focus (dedicado a la salud, el bienestar y la actividad física) advierte que, aunque esta estructura está diseñada para distribuir el peso corporal, no todos los corredores presentan el mismo comportamiento al apoyar.

“Distintas condiciones individuales pueden modificar la forma en que se distribuye esa carga. Estas variaciones pueden ser funcionales, relacionadas con el comportamiento y control del movimiento o estructurales, cuando existen características anatómicas que modifican la alineación del pie”, explica.

Entre los patrones más conocidos se encuentra la pisada neutra, que, según explica el fisioterapeuta, se caracteriza por una distribución relativamente equilibrada de la carga entre los puntos de apoyo del pie. Desde el punto de vista funcional, permite una adecuada relación entre apoyo, estabilidad y movimiento.

En cambio, en la pisada supinadora el peso se dirige en mayor proporción hacia el borde externo o lateral del pie, mientras que en la pronadora tiende a desplazarse hacia el borde interno o medial. Esta última puede observarse, por ejemplo, en algunos casos de pie plano con descenso del escafoides.

Para reconocer estas características, el experto en rehabilitación física recomienda realizar una evaluación de la huella plantar o pedigrafía. También considera necesario analizar la alineación del tobillo y del tendón de Aquiles, así como la tendencia al valgo o al varo del retropié. La valoración, precisa, debe incluir al corredor en movimiento y no limitarse a observar su huella cuando está detenido.

¿Cómo repercute en el rendimiento y las lesiones?

La forma de apoyar el pie puede tener consecuencias en la mecánica de carrera, especialmente cuando existe una desviación marcada de la línea de carga. Las compensaciones que se producen durante el movimiento también pueden exigir un esfuerzo adicional al sistema muscular.

“Estas alteraciones pueden asociarse con desequilibrios musculares y una distribución menos eficiente de las fuerzas, lo que podría incrementar el gasto energético durante la carrera”, advierte Eduardo Guzmán.

Cuando la carga se concentra de manera reiterada en determinadas zonas, la tensión puede extenderse a otras estructuras del cuerpo. El tobillo, la rodilla y la cadera pueden verse comprometidos por las compensaciones que se mantienen durante el entrenamiento; en algunos casos, estas también pueden repercutir en la columna. Con el tiempo, la sobrecarga puede favorecer molestias y afectar la continuidad de la actividad deportiva.

Entre las afecciones relacionadas con este tipo de sobrecargas se encuentran las tendinopatías, las meniscopatías, la condromalacia y los procesos degenerativos articulares, como la artrosis. No obstante, su aparición responde a diversos factores y no puede atribuirse exclusivamente a la pisada.

“Es importante señalar que la pisada, por sí sola, no determina que una lesión vaya a aparecer: debe analizarse junto con el volumen de entrenamiento, la técnica, la fuerza, la recuperación y los antecedentes de cada deportista”, aclara el especialista.

El calzado también forma parte de esta evaluación, especialmente en corredores semiprofesionales y profesionales. Las características de las zapatillas deben responder al perfil del deportista y a las exigencias de la actividad: no se necesita necesariamente el mismo nivel de amortiguación, estabilidad o respuesta para una distancia corta que para una prueba de larga duración. Una valoración de las estructuras y la función del miembro inferior puede ayudar a tomar una mejor decisión.

“Es recomendable considerar la forma del pie, la mecánica de carrera, las características de apoyo, la comodidad y las demandas específicas del entrenamiento o la competencia”, recomienda el especialista en neurorehabilitación.

¿Se puede mejorar la pisada?

Una vez identificadas las características de la pisada, el trabajo dependerá del origen de la alteración. El especialista explica que sí es posible mejorar determinados patrones de apoyo, aunque el abordaje cambia si se trata de una condición funcional o estructural.

“Cuando el origen es funcional, el trabajo se orienta a mejorar el equilibrio y el control muscular. Esto incluye fortalecer y coordinar la musculatura de las regiones medial, lateral, anterior y posterior del miembro inferior, además de trabajar el equilibrio, la propiocepción y el control de la estabilidad articular”, detalla.

En estos casos, los ejercicios buscan mejorar el control del movimiento y la capacidad de las extremidades inferiores para responder a las cargas de cada zancada. Si, en cambio, existe una alteración estructural, se necesita una evaluación especializada en ortopedia para determinar sus características y definir el tratamiento correspondiente. En ambos escenarios, una intervención adecuada puede contribuir a mejorar la técnica de carrera y las capacidades funcionales del deportista.

Precisamente porque la pisada puede influir en la distribución de las cargas y en la respuesta del cuerpo durante la carrera, el trabajo del fisioterapeuta no debería limitarse a tratar lesiones. Su intervención también permite identificar desequilibrios, evaluar la función del movimiento y trabajar sobre aquellos aspectos que pueden condicionar el desempeño del runner, incluso antes de que aparezcan las molestias.

“El fisioterapeuta puede acompañar al corredor en distintas etapas: antes de que aparezca una lesión, durante el proceso de recuperación y en el retorno a la actividad deportiva”, sostiene el líder de Core Gym.

En la etapa preventiva, la evaluación de la función y el movimiento permite orientar el trabajo de propiocepción, estabilidad articular y fortalecimiento muscular. Si aparece una lesión, el especialista interviene para recuperar la movilidad, la fuerza y el control de las estructuras comprometidas. Luego, durante la readaptación, acompaña al deportista para que recupere progresivamente las capacidades necesarias antes de volver a correr.

Por eso, acudir a fisioterapia no debería ser una decisión reservada para cuando aparece el dolor. Como concluye el Eduardo Guzmán, “una evaluación preventiva también puede ser útil para conocer las condiciones funcionales del corredor y orientar su entrenamiento”.