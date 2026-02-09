¡Con el pie derecho! Perú Sub 17 venció 3-2 a Venezuela en debut del Torneo Internacional Jóvenes Promesas

La selección peruana Sub 17 logró derrotar por 3 a 2 a Venezuela en su debut en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas que se disputa en Córdoba, Argentina.

Los dirigidos por Renzo Revoredo caía por 2-0 ante la ‘Vinotinto’ al finalizar el primer tiempo con goles de Gregory Molina (23′) y Andy Saavedra (34′).

El cuadro nacional supo reponerse de los golpes y salió con otro semblante en la segunda mitad. Jhairo Reyna (42′), Geray Motta (49′) y Sandro Cometivos (80′) marcaron para la asombrosa remontada.

Este martes 10 de febrero, a las 17:10 horas, por la segunda fecha del Torneo Internacional Jóvenes Promesas, Perú enfrentará a Uruguay en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli. La Bicolor está en el Grupo A de la competencia junto a Argentina, Uruguay, Venezuela y Talleres de Córdoba.