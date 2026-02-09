Resumen

La selección peruana Sub 17 remontó el marcador ante la ‘Vinotinto’ tras ir 2 a 0 abajo en el marcador.
Por Redacción EC

La selección peruana Sub 17 logró derrotar por 3 a 2 a Venezuela en su debut en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas que se disputa en Córdoba, Argentina.

¡Con el pie derecho! Perú Sub 17 venció 3-2 a Venezuela en debut del Torneo Internacional Jóvenes Promesas
Selección

