Daniel Jebbison falla el 3-0 de Canadá ante Perú de manera increíble.
Daniel Jebbison falla el 3-0 de Canadá ante Perú de manera increíble.
Por Redacción EC

Perú se salvó de irse al descanso con una desventaja todavía mayor en Montreal. A los 45 minutos del amistoso frente a Canadá, Daniel Jebbison tuvo una oportunidad inmejorable para marcar el 3-0, pero falló de manera increíble cuando tenía el arco prácticamente a su disposición y al portero Diego Romero sin opciones de intervenir.

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