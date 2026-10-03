Perú se salvó de irse al descanso con una desventaja todavía mayor en Montreal. A los 45 minutos del amistoso frente a Canadá, Daniel Jebbison tuvo una oportunidad inmejorable para marcar el 3-0, pero falló de manera increíble cuando tenía el arco prácticamente a su disposición y al portero Diego Romero sin opciones de intervenir.

La jugada comenzó con Jonathan David, quien apareció por el sector izquierdo con espacio para avanzar y enviar un centro rasante al segundo palo. El pase encontró a Jebbison en una posición ideal para definir, pero el delantero no logró conectar el balón de manera correcta y desperdició una ocasión que parecía tener destino de gol.

Daniel Jebbison almost put the CanMNT up 3-0 before half-time, but he *just* couldn't connect on this low cross from Jonathan David😩



🔴Watch #CanMNT on OneSoccer pic.twitter.com/Qw8qEydlEP — OneSoccer (@onesoccer) October 3, 2026

Pese al fallo, Canadá se marchó al descanso con una ventaja de 2-0 frente a la selección peruana. El equipo local aprovechó sus oportunidades durante la primera mitad y pudo ampliar aún más la diferencia antes del pitazo del árbitro. La acción de Jebbison dejó en evidencia los problemas defensivos de la Blanquirroja, que sufrió ante los ataques por las bandas.

Así, Perú terminó el primer tiempo con la sensación de haberse salvado de una goleada más amplia. La selección nacional debía corregir sus errores defensivos y encontrar respuestas en ataque si quería cambiar la historia en la segunda mitad del amistoso disputado en el Stade Saputo de Montreal.