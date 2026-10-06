Colombia encontró el camino al gol en el segundo tiempo y se puso 1-0 arriba ante Perú. A los 57 minutos, Samuel Velásquez apareció para abrir el marcador en el Nu Stadium de Miami, en el último amistoso de la ‘Bicolor’ en su gira por Norteamérica.

La jugada nació tras un ataque del conjunto cafetero que terminó con un mal rechace de Jesús Pretell, quien había ingresado minutos antes. El balón quedó servido al borde del área peruana para Velásquez, quien controló y sacó un potente remate de zurda que se metió en la escuadra izquierda del arco defendido por Pedro Gallese. Imposible para el capitán peruano.

Con este resultado, Perú vuelve a verse abajo en el marcador en una gira que hasta ahora no le ha sonreído. La selección de Mano Menezes perdió 4-1 ante Estados Unidos, empató 1-1 con México y cayó 2-0 frente a Canadá. Ante Colombia, busca cerrar su paso por Norteamérica con una mejor imagen, pero ahora deberá reaccionar en los minutos finales.