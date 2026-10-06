Por Redacción EC

Colombia encontró el camino al gol en el segundo tiempo y se puso 1-0 arriba ante Perú. A los 57 minutos, Samuel Velásquez apareció para abrir el marcador en el Nu Stadium de Miami, en el último amistoso de la ‘Bicolor’ en su gira por Norteamérica.

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