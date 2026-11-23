La Copa Davis 2026 definirá a su nuevo campeón desde el martes 24 de noviembre en Bolonia, Italia, con ocho selecciones clasificadas buscando conquistar la tradicional Ensaladera de Plata.

La fase decisiva reunirá a República Checa frente a Canadá, Italia contra Corea del Sur, Gran Bretaña ante Alemania y Austria frente a España, en atractivos enfrentamientos.

Todos los encuentros se disputarán sobre cancha dura y bajo techo, mediante series al mejor de tres partidos. DSPORTS 2 ofrecerá la transmisión completa del certamen.

Las semifinales están programadas para el 27 y 28 de noviembre, mientras que el partido por el título se jugará el domingo 29, también en territorio italiano.

Italia, vigente tricampeón y anfitrión, buscará prolongar su dominio con un equipo integrado por Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori y Simone Bolelli.

España también figura entre las favoritas, liderada por Carlos Alcaraz y acompañada por Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Marcel Granollers y Pedro Martínez. Austria y Corea del Sur llegan como revelaciones.

Fixture de la Copa Davis 2026

Martes 24 de noviembre

10:00 a.m. | Cherquia vs Canadá - DSports 2

Miércoles 25 de noviembre

10:00 a.m. | Italia vs Corea del Sur - DSports 2

Jueves 26 de noviembre