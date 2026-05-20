Ignacio Buse sigue viviendo una semana soñada en el ATP 500 de Hamburgo. El tenista peruano derrotó al checo Jakub Mensik en un partidazo y selló su clasificación a los cuartos de final, en una de las victorias más importantes de su carrera dentro del circuito.

El peruano mostró un nivel altísimo durante el encuentro, jugando con soltura, agresividad y mucha confianza ante un rival que llegaba como favorito. Su rendimiento no pasó desapercibido y desató la emoción entre los seguidores del tenis peruano.

Uno de los que celebró con entusiasmo fue Pablo Arraya, histórico extenista nacional, quien le dedicó un mensaje en redes sociales: “Aquí en Hamburgo todo es felicidad. Qué lindo jugar así, inspirado, suelto, agresivo y con confianza infernal. ¡Vamos todavía Buse! El tenis que produce Perú”, escribió.

Ahora, Buse tendrá un desafío mayor en los cuartos de final, donde se medirá ante el francés Ugo Humbert, uno de los jugadores más fuertes del torneo. El peruano buscará seguir dando la sorpresa y mantener el gran nivel que lo tiene como una de las revelaciones en Hamburgo.

Aquí en Hamburgo todo es felicidad 🥹 QUÉ LINDO JUGAR ASÍ ,

Inspirado,suelto ,agresivo y con CONFIANZA INFERNAL!!!!

VamosTodavia BUSE

El tenis q PRODUCE 🇵🇪 pic.twitter.com/2NQ8II14Ij — Pablo Arraya (@Arraya_Tennis) May 20, 2026

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