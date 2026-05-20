Resumen

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Ignacio Buse celebró con Pablo Arraya su pase a cuartos de final en Hamburgo: “Qué lindo jugar así”. (Foto: @Arraya_Tennis)
Ignacio Buse celebró con Pablo Arraya su pase a cuartos de final en Hamburgo: “Qué lindo jugar así”. (Foto: @Arraya_Tennis)
Por Redacción EC

Ignacio Buse sigue viviendo una semana soñada en el ATP 500 de Hamburgo. El tenista peruano derrotó al checo Jakub Mensik en un partidazo y selló su clasificación a los cuartos de final, en una de las victorias más importantes de su carrera dentro del circuito.

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