Ignacio Buse sigue viviendo una semana inolvidable en el ATP 500 de Hamburgo. El peruano remontó un partido durísimo ante el francés Ugo Humbert y selló su clasificación a semifinales con una victoria por 2-1, en una actuación que lo confirma como una de las grandes sorpresas del torneo.

“Quiero mandar un mensaje a Perú por el apoyo. Es una semana loca para mí y quiero agradecer a los fans peruanos”, expresó Buse en ESPN, emocionado por el respaldo recibido desde el país luego de una jornada histórica en tierras alemanas.

“Creo que debo tener más confianza en mi tenis. He trabajado mucho estas semanas. Estoy feliz, pero hay que seguir entrenando. Estoy en esa rutina de mejorar”, añadió ‘Nacho’, quien además destacó el trabajo que viene realizando para sostener este gran momento en el circuito.

¡NACHO ES CLAVE! 🇵🇪🔥



Victoria y SEMIFINALES de #Hamburgo para Buse. 👏



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“Estoy feliz por la victoria, pero sé que tengo que seguir. No sé cómo iba a ir el tercer set porque él estaba jugando increíble. Es una sensación extraña porque gané seis juegos seguidos. Tengo que seguir así para las semifinales”, comentó al analizar la remontada que lo metió entre los cuatro mejores.

Con este triunfo, Buse sigue escalando y ya aparece en el puesto 41 del Live Ranking ATP. Ahora, el peruano espera al ganador del duelo entre Aleksandar Kovacevic y Camilo Ugo Carabelli para conocer a su rival en semifinales y seguir soñando en Hamburgo.

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