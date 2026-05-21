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Ignacio Buse tras clasificar a semifinales en Hamburgo: “Es una semana loca para mí”. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse tras clasificar a semifinales en Hamburgo: “Es una semana loca para mí”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Ignacio Buse sigue viviendo una semana inolvidable en el ATP 500 de Hamburgo. El peruano remontó un partido durísimo ante el francés Ugo Humbert y selló su clasificación a semifinales con una victoria por 2-1, en una actuación que lo confirma como una de las grandes sorpresas del torneo.

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