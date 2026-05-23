Ignacio Buse alcanzó el punto más alto de su carrera al conquistar el ATP 500 de Hamburgo, resultado que le permitió escalar hasta el puesto 31 del ranking ATP. Con tan solo 22 años, el limeño se metió en la élite del tenis mundial y desató la emoción de todo el país.

La consagración llegó tras una intensa final en la que derrotó 2-1 al estadounidense Tommy Paul, en un duelo que superó las tres horas de juego. Buse mostró personalidad, resistencia y un nivel sobresaliente en los momentos clave para quedarse con el título más importante de su carrera.

El camino del peruano en Hamburgo fue tan exigente como histórico, ya que inició su participación desde la fase de clasificación. Partido a partido, fue superando rivales de mayor ranking hasta instalarse en la final y completar una campaña inolvidable sobre la arcilla alemana.

Este logro también marca un antes y un después para el tenis peruano, que no celebraba un título ATP desde lo conseguido por Luis Horna en 2007. Con este triunfo y su ascenso en el ranking, Buse no solo hace historia, sino que ilusiona a todo un país con un futuro prometedor en el circuito internacional.