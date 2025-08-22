¡Ya tiene rival! Ignacio Buse se enfrentará a Ben Shelton, actual número 6 del ranking ATP, en la primera ronda del US Open 2025. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Arthur Ashe.

El tenista peruano llegó al cuadro principal del certamen y jugará por primera vez un Grand Slam tras vencer por 2-0 a Kimmer Coppejans con parciales de 6-3 y 6-4.

Cuándo y a qué hora juega Ignacio Buse vs. Ben Shelton

El duelo entre Ignacio Buse y Ben Shelton está programado para llevarse a cabo este domingo 24 de agosto, a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana)

Dónde ver Ignacio Buse vs. Ben Shelton

Si no quieres perderte ningún detalle del duelo del tenista peruano, deberás sintonizar la señal de ESPN. Además tendrás la opción streaming a través de Disney Plus, previa suscripción.

*******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.