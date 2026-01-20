Djokovic llegó a las 100 victorias en Australia Open y sumó nuevo récord.

La leyenda de Novak Djokovic sigue creciendo a un ritmo que parece no tener techo. Cada nuevo desafío que asume termina reforzando una trayectoria que ya es histórica. En el Abierto de Australia 2026, el serbio alcanzó una marca inédita: se convirtió en el primer tenista en llegar a las 100 victorias en tres torneos de Grand Slam, cifra que ya había conseguido en Wimbledon (102) y Roland Garros (101).
En una temporada en la que cumplirá 39 años, Djokovic dejó señales claras de vigencia y renovación física. Más rápido y explosivo que en meses anteriores, Nole superó con autoridad al español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2, resultado que le permitió avanzar sin sobresaltos a la segunda ronda, donde se medirá ante el italiano Francesco Maestrelli.
Ese triunfo número 100 en Melbourne lo coloca, además, a solo dos victorias de igualar el registro de Roger Federer en este torneo, que el suizo ganó en seis oportunidades. Djokovic, en cambio, ha levantado el trofeo en diez ocasiones, convirtiendo al Abierto de Australia en el Grand Slam más exitoso de su carrera, que ya suma 24 títulos mayores.
Consultado sobre si logra dimensionar lo que viene construyendo, el ex número uno del mundo fue sincero: “Sí y no. Sí, porque a veces ese pensamiento ha llegado a mi mente con mayor frecuencia, sobre todo en los últimos dos años de mi carrera, conforme el final está más cerca que el inicio… pero no, porque no me permito pasar demasiado tiempo con esos pensamientos, ya que siento que, mientras sea capaz de jugar al más alto nivel, no tengo tiempo para eso”.
Djokovic profundizó en esa idea y explicó cómo vive el día a día del circuito. “La vida de un tenista es un viaje constante: cada semana tenés un nuevo desafío… así que no te permites a ti mismo reflexionar demasiado. Ojalá que cuando ponga mi raqueta a un lado y me esté tomando un cocktail en la playa sea capaz de reflexionar acerca de todo ello”, comentó sonriente. Sobre el hito alcanzado, añadió: “¿Qué puedo decir? Me gusta cómo suena. Una centena, suena bien estar en este tipo de números… Hacer historia es una gran motivación”.
Finalmente, el serbio también se refirió a su presente y a la importancia de sostener el nivel físico y mental. “Tuve mucha fortuna… de toparme con gente que me guio y me enseñó a mirar al largo plazo”, reflexionó, antes de enfocarse en el torneo: “Siempre te sientes genial al principio… mi actuación esta noche fue definitivamente genial… ahora tengo un par de días sin partido, para recuperar mi cuerpo. Es muy importante, porque ahora mismo empleo cada hora de la que dispongo para que mi cuerpo esté listo de cara al siguiente desafío”.
