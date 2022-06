Lima, 4 de junio de 2022

Sr. Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada

Director periodístico

Sr. Rodrigo Cruz

Redactor

Por medio del presente me dirijo a usted para referirme a la nota publicada el 31 de mayo del 2022 en el diario El Comercio (versión impresa y web), en la que se hace referencia a mi persona, sin que haya tenido la oportunidad de ofrecer mi versión al respecto.

La información difundida no se condice con la realidad y carece de la objetividad que exige el ejercicio de un periodismo responsable. La nota me describe como “chofer de campaña” y “asesor de la PCM”, lo cual no se ajusta a la verdad, porque no es cierto que despliegue tal oficio. En mi condición de bachiller en Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ayudante de cátedra de la aludida casa superior, con diplomados de especialización en gestión pública y maestrante de último ciclo de la V Maestría en Inteligencia Estratégica del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN-Escuela de Postgrado), cuento con la formación profesional y trayectoria laboral necesarias para desenvolverme en el sector estatal.

En la publicación también se afirma que fui “detenido en abril del año pasado cuando era miembro de la escolta que transportaba al entonces candidato Pedro Castillo ( ... )”. Se añade: “detenido por la policía de carreteras mientras transportaba a Castillo de Piura a Tumbes”. Esta información tampoco se ajusta a la verdad, pues durante la intervención policial aludida (29/04/2021), mientras conducía el vehículo de placa de rodaje M41-55L en la carretera Los Órganos - Mancora, no estaba transportando al sr. Pedro Castillo, quien se encontraba en la ciudad de Lima, tal como ha sido publicado por el diario que usted dirige. Tampoco me encontraba realizando actos proselitistas o de escolta, como equívocamente se asevera.

Aunado a ello, debo precisar que luego de efectuada dicha intervención, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Máncora del Distrito Fiscal de Sullana dispuso: NO FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra mi persona, fundamentando -entre otros puntos- que: “Abner Claudio Trujillo Romero no ejecutó el uso del documento dubitado con la finalidad de ingresarlo en el tráfico jurídico a sabiendas que este era falso, sino que realizó el uso del mismo en la creencia que este era verdadero” (cita textual), por lo que correspondía el ARCHIVO de los actuados. En tal sentido, se estaría atribuyendo públicamente una conducta o hecho que además de ser falso, ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad competente.

Con relación a las visitas realizadas a algunos ministerios durante el periodo que he prestado servicios a la Presidencia del Consejo de Ministros, debo precisar que estas no pueden ser descontextualizadas, dado que responden a diferentes reuniones de trabajo en las que he participado en el legítimo ejercicio de las funciones previstas en mi contratación. Así también, en el artículo afirman “El cargo de la novia”, en referencia a la señora Katia Ramírez Vera. Al respecto, debo comunicarle que no sostengo dicho vínculo con la mencionada persona, por lo que lo propalado por su medio resulta tendencioso, equívoco y perjudicial.

Por último, en la nota se han difundidos fotografías mías que corresponden a los años 2013 y 2016, sin contar con mi autorización y con la finalidad de generar la falsa percepción de que la juventud que se refleja en las imágenes es sinónimo de inexperiencia. En este escenario y atendiendo a que la nota periodística en cuestión afirma hechos ajenos a la realidad, atribuyendo conductas y calificativos que no corresponden ni pueden ser corroborados; solicito la rectificación del contenido, pues la libertad de expresión y de prensa implica un ejercicio objetivo, veraz y respetuoso de los límites que encuentra cuando entra en colisión con otros derechos fundamentales.

Atentamente,

Abner Claudio Trujillo Romero

DNI 47249172

Respuesta: El Comercio cumple con publicar la carta del señor Abner Claudio Trujillo Romero y ofrece disculpas por las imprecisiones consignadas en el artículo del 31 de mayo del 2022.