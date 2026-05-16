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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Natalia Lafourcade vuelve a Lima como parte de su esperada gira internacional “Cancionera Tour”, un espectáculo que promete una noche cargada de emoción, sensibilidad y conexión con el público. El concierto se realizará el 19 de mayo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

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