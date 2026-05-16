Natalia Lafourcade vuelve a Lima como parte de su esperada gira internacional “Cancionera Tour”, un espectáculo que promete una noche cargada de emoción, sensibilidad y conexión con el público. El concierto se realizará el 19 de mayo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

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En esta nueva gira, la artista mexicana apostará por un formato más cercano e íntimo, donde repasará algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera junto a nuevas composiciones, resaltando la esencia que la ha convertido en una de las voces más importantes de Latinoamérica.

Ganadora de múltiples premios internacionales, Natalia Lafourcade ha construido una trayectoria reconocida por su sensibilidad artística y temas que han acompañado a distintas generaciones, consolidándose como una de las artistas más queridas de la música en español.

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