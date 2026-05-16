“La casa de las niñas peculiares” llega a Lima con una propuesta que combina música, emociones y mucho caos familiar en una puesta en escena pensada para conectar con distintas generaciones. La temporada se realizará del 3 de junio al 5 de julio en el Teatro Municipal de Surco.

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Escrita y dirigida por Rodrigo Falla Brousset, la obra sigue el reencuentro de un grupo de hermanas que vuelve a casa para celebrar el cumpleaños de su madre. Lo que parece una simple reunión familiar termina desatando secretos, conflictos y emociones pendientes.

El elenco reúne a figuras como Alexandra Graña, Daniela Camaiora, Ximena Palomino, Giuliana Muente y Gustavo Mayer, además del debut en teatro musical de Daniela Darcourt, quien interpreta a Desdémona.

Con canciones de artistas como Juan Gabriel, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, el espectáculo propone una experiencia cargada de nostalgia, humor y momentos emotivos para cantar y disfrutar en familia o con amigos.

Las funciones serán de miércoles a sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m.

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