Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

“La casa de las niñas peculiares” llega a Lima con una propuesta que combina música, emociones y mucho caos familiar en una puesta en escena pensada para conectar con distintas generaciones. La temporada se realizará del 3 de junio al 5 de julio en el Teatro Municipal de Surco.

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