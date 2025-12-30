Estas fueron las ExperienciasEC que marcaron el 2025

A lo largo del 2025, ExperienciasEC volvió a convertirse en un espacio de encuentro entre los suscriptores de El Comercio y propuestas únicas pensadas para disfrutar, aprender y compartir.

Fueron más de 60 lectores los que participaron en estas actividades exclusivas, que abarcaron experiencias gastronómicas, culturales y artísticas con encuentros diseñados especialmente para agradecer la fidelidad de los suscriptores de El Comercio, siempre de la mano de aliados estratégicos que hicieron posible cada jornada.

En total, se realizaron 21 actividades que marcaron la agenda del año y reforzaron el vínculo entre la comunidad de suscriptores y el decano de la prensa nacional.

Estas fueron las experiencias de todo el año junto a nuestros aliados:

Xoma

Ralf Züñiga compartió con los suscriptores de El Comercio el lanzamiento de su nueva carta en enero. / © Valentina Astuhuaman / Icónica

Festival Aperol Spritz Live

El festival de música Aperol Spritz Live recibió a los suscriptores de El Comercio en su evento de febrero.

El infusionista

El Infusionista recibió a los suscriptores para preparar algunos de los cócteles de la nueva carta "All Stars" en marzo.

La Basílica 640

La Basílica 640 recibió a un grupo hermoso para presentarles las recomendaciones del chef en marzo.

Maras Therapy

Maras Therapy nos recibió con una sesión de haloterapia en abril.

Rafael Lanfranco y Maison Sicet

Rafael Lanfranco y Maison Sicet se aliaron para tener una noche de arte y vinos en abril.

Guargüero

La Experiencia EC Guargüero deleitó a los suscriptores con gastronomía peruana e internacional en mayo. / © Victor Idrogo / Icónica

Booze Bar

Booze bar compartió con nuestros suscriptores una noche llena de cócteles y sabores nuevos en junio.

Bodega Viña Vieja

Bodega Viña Vieja recibió a los suscriptores para una cata y maridaje única en Chincha en agosto.

Xoma

Los suscriptores pudieron ser de los primeros en probar la nueva carta de Xoma en agosto.

Ale Morey

Ale Morey recibió a un grupo único en su atelier para presentarles su nueva colección y compartirles su trayectoria como diseñadora en septiembre. / © Sheyla Enriquez / Icónica

Factory Steak & Lobster

Cuatro suscriptores de El Comercio disfrutaron una velada exclusiva en Factory Steak & Lobster del Hotel Real InterContinental Lima en septiembre. / © Sheyla Enriquez / Icónica

Insumo

Los suscriptores de El Comercio disfrutaron de una experiencia gastronómica en Insumo en octubre. / © Sheyla Enriquez / Icónica

Ostería Convivium

Osteria Convivium, liderado por Miguel Hernández, compartió una noche de pasta hecha por los suscriptores y una pequeña presentación de la nueva carta de temporada en octubre. / © Daniela Saavedra

Maison Sicet y la Commanderie du vin de Bordeaux

En noviembre se disfrutó de una cata y maridaje gracias a la Maison Sicet y la Commanderie du vin de Bordeaux. / © Valentina Astuhuaman/ Icónica

Insumo

Cielo Rosso recibió a los suscriptores de El Comercio para compartir con ellos sus cócteles icónicos y sus reversiones de comida clásica en noviembre. / © Karla Torres / Icónica

Maido