Estas fueron las ExperienciasEC que marcaron el 2025

A lo largo del 2025, ExperienciasEC volvió a convertirse en un espacio de encuentro entre los suscriptores de El Comercio y propuestas únicas pensadas para disfrutar, aprender y compartir.
Fueron más de 60 lectores los que participaron en estas actividades exclusivas, que abarcaron experiencias gastronómicas, culturales y artísticas con encuentros diseñados especialmente para agradecer la fidelidad de los suscriptores de El Comercio, siempre de la mano de aliados estratégicos que hicieron posible cada jornada.
En total, se realizaron 21 actividades que marcaron la agenda del año y reforzaron el vínculo entre la comunidad de suscriptores y el decano de la prensa nacional.
Estas fueron las experiencias de todo el año junto a nuestros aliados:
Xoma
Festival Aperol Spritz Live
El infusionista
La Basílica 640
Maras Therapy
Rafael Lanfranco y Maison Sicet
Guargüero
Booze Bar
Bodega Viña Vieja
Xoma
Ale Morey
Factory Steak & Lobster
Insumo
Ostería Convivium
Maison Sicet y la Commanderie du vin de Bordeaux
Insumo
Maido
