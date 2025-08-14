Ganadores de cata y almuerzo en la Bodega Viña Vieja | #ExperienciasEC

Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes vivirán una jornada especial en la Bodega Viña Vieja, ubicada en Chincha, donde la tradición vitivinícola peruana se encuentra con la excelencia.

La experiencia incluirá una cata guiada de vinos y piscos, entre ellos, etiquetas galardonadas como el Vino Gran Reserva Isabel Finca Rotondo, reconocido como Mejor vino tinto de Ica en el certamen Catemos Perú 2025, y un almuerzo en el restaurante El Batán, famoso por su propuesta gastronómica que marida a la perfección con los vinos y piscos de la casa.

Este año, la Bodega Viña Vieja reafirmó su liderazgo con 14 premios en total en Catemos Perú 2025, bajo sus marcas Finca Rotondo, Montesierpe y Viña Vieja. Además, presentó un nuevo integrante de su línea patrimonial Finca Rotondo: el Torontel, un vino que celebra la uva y el terruño con una personalidad única.

Bodega Viña Vieja. (Foto: Difusión - Bodega Viña Vieja)

Los ganadores en esta oportunidad son:

Steven Ruiz

Vanessa Miranda

José Luis Berrios

Christian Valdivia

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad.

