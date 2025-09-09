Una velada de alta cocina y creatividad: así se vivió la ExperienciaEC en Xoma

La última ExperienciaEC llevó a un grupo de suscriptores a descubrir el universo creativo del chef Ralf Zúñiga en su restaurante Xoma, en Miraflores, conociendo en exclusiva un poco de su nueva carta “Ideas 2025″.

Una noche donde la gastronomía y la conversación se entrelazaron para crear un recuerdo inolvidable entre insumos poco conocidos y utilizados en la cocina peruana y mucha técnica para resaltar lo mejor de cada uno de ellos.

Desde el inicio, la velada se impregnó de originalidad: los asistentes fueron recibidos con una carta de cócteles inspirados en películas icónicas, como UP y Harry Potter, y elaborados con insumos peruanos, un juego entre la imaginación y el sabor que marcó el tono de la experiencia.

Luego, Zúñiga presentó su carta de temporada “Ideas 2025”, diseñada para explorar nuevas técnicas y expresiones de la despensa local. “Cada plato nace de la investigación y de la búsqueda de contar una historia”, explicó el chef antes de dar inicio a una cena de cinco pasos pensada exclusivamente para suscriptores de El Comercio.

Los suscriptores tuvieron una conversación junto al chef Ralf para conocer su propuesta gastronómica.

El menú sorprendió desde el arranque hasta el último bocado. El chef presentó:

Alpaca, en una interpretación que revaloriza un insumo ancestral.

Sudado de parpatana y morillo, un plato fuera de carta disponible solo a pedido.

Navajas, un guiño a la frescura del mar.

Frutos del mar, donde el sabor fue acompañado por la técnica precisa.

Koji en base huancaína, que combinó tradición y mucha técnica en un mismo bocado.

Sudado de parpatana y morillo y koji en base huancaína.

La cena no solo fue una experiencia gastronómica, sino también un espacio de complicidad. Los ganadores conversaron entre sí y con el propio Zúñiga, quien compartió detalles de su proceso creativo y de la filosofía que da vida a Xoma. Entre brindis y sonrisas, la autenticidad y creatividad se convirtieron en los ingredientes principales de la noche.

Nuestros Suscriptores EC, disfrutando de una velada única en Xoma.

Así, la ExperienciaEC en Xoma fue mucho más que una cena: fue un viaje sensorial que los suscriptores guardarán en la memoria, con el privilegio de haber probado, antes que nadie, la propuesta que marcará la cocina del restaurante en esta temporada 2025.

Los suscriptores disfrutaron de una velada especial con buena compañía.

