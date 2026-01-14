Vive una noche de arte, moda y música en Wink Studio | #ExperienciasEC

Porque sabemos que disfrutas de propuestas distintas, la comunidad de Suscriptores de El Comercio tendrá la oportunidad de participar en una noche creativa junto a Wink Studio, un taller de moda que propone una experiencia innovadora donde el sonido se transforma en moda.

Para ser parte de esta experiencia debes ser parte de la comunidad de suscriptores de El Comercio y REGISTRARTE AQUÍ.

El sorteo se realizará el 20 de enero y, de resultar ganador, recibirás ese mismo día un correo y/o llamada de confirmación.

¿Qué esperas para vivir una noche que te invita a crear, experimentar y dejarse llevar por los sentidos?

Los suscriptores seleccionados podrán participar en FashArt x Wink Studio, una experiencia guiada por su creadora, Paola Rosenberg, en la que los asistentes pintarán a partir de las vibraciones de la música utilizando equipos y materiales especiales, en un ambiente relajado y creativo.

La velada incluirá una barra de cócteles para acompañar el proceso creativo y cerrará con un recuerdo especial: cada participante se llevará una prenda exclusiva de Wink Studio, diseñada especialmente como parte de esta experiencia única.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete. Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.

RESTRICCIONES: