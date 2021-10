Conforme a los criterios de Saber más

El icónico edificio del Decano exhibe ahora una placa metálica de 15x15 cm con un código QR que permite a los visitantes escanear su contenido y acceder un video con información detallada sobre su historia y valor turístico.

En esta iniciativa de la Municipalidad de Lima destacan también lugares como la Casa Aliaga, el Museo Bodega y Cuadra, la Catedral de Lima, la Casona de San Marcos, la iglesia de San Pedro, la Alameda de los Descalzos, el Paseo de los Héroes Navales, el parque La Muralla, entre otros que se suman a la lista de 206 códigos QR.

Desde 1839, El Comercio ha sido testigo de la historia republicana del Perú. A través de sus páginas, muchas personas han seguido minuto a minuto los acontecimientos más importantes que han marcado la historia de nuestro país.

El 10 de septiembre de 1919, la sede del decano se ubicaba en la misma equina donde se encuentra el edificio actual, pero era una modesta casona de un solo piso que fue incendiado durante el entonces gobierno de Augusto B. Leguía.

El hecho ocasionó que Don José Antonio Miró Quesada buscara la manera de financiar una construcción para erigir un nuevo edificio que debía lucir como una imponente fortaleza, y así fue.

Los arquitectos Felipe González del Riego y Enrique Rivero Tremouille fueron quienes diseñaron los planos. La obra duró tres años y en ningún momento el diario dejó de publicarse ni se mudó a una sede temporal.

Apuesta por el turismo

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, comentó que actualmente muchas personas no tienen noción exacta de donde quedan las esculturas, calles o museos y que por ese motivo buscan facilitar el acceso a los diversos sitios y a la información histórica.

“Solo necesitan un celular para poder escanear los códigos QR. Hay que tener en cuenta que quien no conoce no valora y quien no valora no defiende”, indicó Muñoz.

Por otro lado, el historiador y docente de la Universidad de Lima, Juan Luis Orrego, indicó que con la instalación de los códigos QR, Lima se pone a la vanguardia y altura de ciudades norteamericanas y europeas que emplean esta tecnología como una alternativa práctica para promover el turismo.

TE PUEDE INTERESAR

El Comercio está en Linkedin. Un nuevo reto en esta plataforma

La importancia de la Unidad de Periodismo de Datos en El Comercio

El Comercio llegó a mil corresponsales escolares solo en el 2021