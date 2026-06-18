Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La música de The Beatles vuelve a tomar el escenario con una propuesta que invita a redescubrir sus grandes clásicos desde una perspectiva diferente. “The Beatles Sinfonía 360” se presentará en La Cúpula de las Artes con un innovador formato inmersivo que combina una orquesta sinfónica, teatro y efectos visuales para crear una experiencia envolvente.

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