La música de The Beatles vuelve a tomar el escenario con una propuesta que invita a redescubrir sus grandes clásicos desde una perspectiva diferente. “The Beatles Sinfonía 360” se presentará en La Cúpula de las Artes con un innovador formato inmersivo que combina una orquesta sinfónica, teatro y efectos visuales para crear una experiencia envolvente.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores podrán acceder a 25% de descuento en entradas para disfrutar de este espectáculo.

La puesta en escena se desarrolla en un escenario 360°, donde una orquesta interpreta nuevos arreglos de algunas de las canciones más representativas de la banda británica. A ello se suma una narrativa teatral y un sistema de luces y proyecciones inspirado en la estética psicodélica de los años 60, creando un recorrido sensorial por distintas etapas de la historia de The Beatles.

Las funciones se realizarán el 14, 20 y 26 de junio de 2026 en La Cúpula de las Artes, ubicada junto a la Puerta 7 del Jockey Plaza.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar de Club El Comercio.

Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en conciertos, espectáculos, restaurantes, viajes y mucho más.