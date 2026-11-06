Los grandes éxitos musicales de los años 90 volverán a sonar en Lima con “Mi Primer Sinfónico: Como en los 90’s”, un espectáculo que invita a revivir las canciones que marcaron a toda una generación a través de una propuesta musical en formato orquestal. Las funciones se realizarán el 21 y 22 de noviembre en el Gran Teatro Nacional, con una experiencia pensada para disfrutar en familia.

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La puesta en escena combina música, actuación y una historia que recorre algunos de los clásicos del pop y rock de aquella década. Más que un concierto tradicional, propone acercar la música sinfónica a grandes y pequeños, en un ambiente dinámico y participativo que busca conectar generaciones a través de canciones inolvidables.

Un viaje musical por los grandes éxitos de los 90

“Mi Primer Sinfónico: Como en los 90’s” propone redescubrir la música de una década que dejó huella en la cultura popular. Los grandes himnos del pop y rock serán interpretados en versiones orquestales, ofreciendo una nueva manera de disfrutar aquellas canciones que acompañaron distintos momentos de la vida de quienes crecieron en los años 90.

El espectáculo cuenta con la escritura y dirección de Leo Cubas y la dirección musical de Carlos Ramírez Núñez. Sobre el escenario, un elenco de músicos y actores dará vida a esta historia musical que busca acercar los instrumentos clásicos a nuevas generaciones y convertir la nostalgia en una experiencia compartida.

La propuesta está dirigida a quienes desean reencontrarse con la música de su época y compartirla con sus hijos, sobrinos o nietos, en un espectáculo que combina entretenimiento, cultura y recuerdos.

Una experiencia para compartir en familia

Uno de los principales atractivos de “Mi Primer Sinfónico” es su apuesta por acercar la música sinfónica a públicos de distintas edades. La puesta en escena rompe con la formalidad asociada tradicionalmente a este tipo de conciertos y plantea un encuentro en el que la música se convierte en una oportunidad para compartir y conectar.

Con una duración aproximada de 90 minutos y una edad recomendada desde los 5 años, el espectáculo invita a las familias a desconectarse de las pantallas y disfrutar juntas de una selección musical que marcó a toda una generación.

Un beneficio para disfrutar del espectáculo

Los suscriptores de El Comercio pueden aprovechar esta propuesta con un beneficio especial: 20% de descuento en la compra de entradas para todas las zonas del Gran Teatro Nacional, con un máximo de seis entradas por cliente.

Para acceder a la promoción, los suscriptores deben ingresar a la página web de Joinnus, seleccionar el evento “Mi Primer Sinfónico: Como en los 90’s” y elegir la tarifa Club de Suscriptores en la sección “Códigos de Descuento”. Luego, deberán registrar su tipo y número de documento de identidad para aplicar el descuento.