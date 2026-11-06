Mi Primer Sinfónico.
Mi Primer Sinfónico.
Por Redacción EC

Los grandes éxitos musicales de los años 90 volverán a sonar en Lima con “Mi Primer Sinfónico: Como en los 90’s”, un espectáculo que invita a revivir las canciones que marcaron a toda una generación a través de una propuesta musical en formato orquestal. Las funciones se realizarán el 21 y 22 de noviembre en el Gran Teatro Nacional, con una experiencia pensada para disfrutar en familia.

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