El legendario guitarrista británico Steve Hackett, figura clave de la etapa clásica de Genesis, llegará a Lima el 18 de marzo para ofrecer un concierto junto a la banda argentina Genetics en el Teatro Municipal de Lima.

El espectáculo, que forma parte de la gira “The Best of Genesis – Latin America 2026”, propone un recorrido por algunas de las composiciones más representativas del repertorio de Genesis, referente fundamental del rock progresivo en la década de 1970. El programa incluirá piezas emblemáticas como Firth of Fifth, The Cinema Show, Dance on a Volcano y Supper’s Ready.

La participación de Genetics, reconocida por su rigurosidad interpretativa, refuerza la fidelidad sonora y estética del concierto, ofreciendo una experiencia que recrea con precisión el universo musical de Genesis en su etapa más influyente.

