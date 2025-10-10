Los suscriptores de El Comercio pueden acceder a un 20 % de descuento exclusivo en la compra de entradas a través de Club El Comercio.

Llega a Lima “RESET”, una experiencia teatral inmersiva que rompe los límites del teatro tradicional al combinar arte, tecnología y emoción en un viaje sensorial que invita a la reflexión.

La obra, protagonizada por Patricia Barreto y con la participación especial de Christian Ysla, se presentará los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre en la Sala Quilla (Av. Francisco Bolognesi 397, Barranco).

Reconocida por la Fundación Épica La Fura Dels Baus por su propuesta creativa e innovadora, RESET transforma el escenario con proyecciones visuales en 270°, música electrónica envolvente, luces láser y un diseño sonoro inmersivo, que hacen que el público no solo observe, sino que también viva la experiencia.

Dirigida por David Algar y escrita junto a Javier Mateos, la historia sigue a una mujer que emprende un viaje interior hacia su esencia, explorando la conexión entre mente, cuerpo y alma.