BCR mantiene tasa de interés de referencia en 4,25% para diciembre: ¿Qué significa y qué esperar para el 2026?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que su directorio acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%, continuando en ese nivel por cuarto mes consecutivo.

Mediante comunicado, la entidad indicó que esta decisión se basa en que la inflación anualizada continuó en 1,4% para noviembre. Además, proyecta que la inflación se aproxime al centro del rango meta para los próximos meses.

El BCR también consideró el buen desempeño de los indicadores adelantados de la actividad económica y sostuvo que las perspectivas de la economía global apuntan hacia un crecimiento moderado en un contexto de disminución de tensiones comerciales.

El directorio del BCR agregó que se encuentran atentos a nuevas informaciones de inflación y sus determinantes, lo que incluye la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica para, en caso sea necesario, realizar modificaciones de su política monetaria.

La siguiente reunión del directorio para aprobar el programa monetario será el 8 de enero de 2026.

Se proyecta que la inflación interanual se aproxime gradualmente al centro del rango meta en los próximos meses.

Observación

De acuerdo con Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, se anticipaba que habría esta pausa en la variación de la tasa de interés de referencia.

Esto se debe a que la economía peruana crece alrededor de su nivel potencial, con un crecimiento de la demanda interna alrededor del 6%, el gasto privado con una expansión de más del 11% en el tercer trimestre y con un consumo creciendo por encima de 3,6% hasta el tercer trimestre.

“No vemos razones como para dar mayor estímulo a la economía”, consideró.

Señaló que también se han dado factores transitorios como el nivel de apreciación del sol sobre el dólar.

Por su parte, Eloa Aguirre, Head of Fixed Income de Sura Investments, señaló que se esperaba una reducción de 25 puntos básicos para este mes, a 4%. Esto se debe al nivel de la inflación anual de 1,4%, por debajo del punto medio del rango meta del BCR (entre 1% y 3%), así como el tipo de cambio.

Agregó que este menor nivel en la inflación le da espacio al BCR para aplicar una rebaja en la tasa de interés. A ello se añade la decisión de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos de disminuir su tasa de interés a un rango de 3,5% y 3,75%.

Expectativa

De cara al 2026, Aguirre consideró que el mercado espera que la tasa pueda bajar a 4% y se mantenga a ese nivel. Agregó que a ello se podría adicionar una rebaja adicional, por las expectativas de dos reducciones en los tipos de interés en la FED para ese año y el cambio de presidente de la Reserva Federal.

“Podríamos llegar a 3,75% como mínimo de tasa. No creería que por debajo de eso podría ir la tasa de referencia”, acotó y agregó que un factor a tomar en cuenta en el 2026 serán las elecciones generales en el país, lo que puede poner en pausa la decisión en el BCR.

Por su parte, Perea comentó que el BCR ha movido la tasa de interés en lo que va del año a un “nivel neutral”.

Consideró que no existe la necesidad de disminuir la tasa de interés en el primer semestre de 2026, salvo que haya un escenario donde la inflación y las expectativas de inflación disminuyan.

Sin embargo, precisó que se espera que la inflación anual cierre en 2,5% al cierre de 2026.

“En ausencia de choques, no vemos la necesidad de mover la tasa de interés de su nivel actual, por lo menos a corto plazo”, expresó.