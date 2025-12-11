SBS: Créditos de consumo tuvieron un aumento de 7% a setiembre

A setiembre de este año, la cartera de créditos sin programas de gobierno mostró un crecimiento de 5,2% frente al mismo periodo de 2024, explicó Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En la presentación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero, Mogrovejo detalló que los créditos de consumo lideraron el crecimiento con un 7%.

Asimismo, sostuvo que el incremento de la cartera de crédito hipotecario es de 6,3% a setiembre.

Además, de acuerdo con la SBS, los créditos corporativos y de gran empresa tuvieron un crecimiento de 6,6%, y los créditos a la mediana y a la micro y pequeña empresa (mype) de 0,8%.

Justamente, Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, sostuvo que la economía peruana ha mostrado una recuperación desde el año pasado, lo que ha acompañado el dinamismo del crédito.

“La demanda interna ha mostrado su mayor crecimiento en 12 años en un entorno de baja inflación y en un marco de recuperación del mercado laboral y de mejora de la confianza de los consumidores y de las empresas”, expresó.

Por otro lado, Mogrovejo indicó que las carteras de alto riesgo han mostrado una mejora en los últimos 12 meses a setiembre. Es así que, de acuerdo con la SBS, los ratios de estas carteras son menores a los de setiembre 2024 o a los del mismo mes de 2023.

Además, el funcionario indicó que, en el periodo de setiembre 2023 frente al mismo mes de 2024, se observa una tendencia de menor incumplimiento en los créditos. Mogrovejo explicó que esto se observa en el deterioro de créditos a 12 meses en consumo no revolvente, crédito a mediana empresa y mypes, y en el segmento hipotecario.

Agregó que en el caso del consumo revolvente, que está relacionado con las tarjetas de crédito, sí hubo un ligero aumento en el 2024, pero que continúa por debajo del nivel del 2023.

Por otra parte, consultado por el descenso en el endeudamiento de las familias peruanas, Espinosa explicó que el retiro de fondos previsionales sirve para consumo, como para gastos navideños o para el Mundial de Fútbol de 2026. También, para el pago de deudas.

La liberacion de los fondos previsionales de la AFP podría generar un mayor consumo en los próximos meses. (Imagen: Andina)

A su vez, Manuel Luy, gerente de Estudios Económicos de la SBS, comentó que desde el último trimestre de 2024 y durante el 2025, se ha observado un descenso en el ratio de incumplimiento crediticio, lo que muestra una mejora significativa en la calidad de los créditos.

Rentabilidad

Mogrovejo explicó que la utilidad anualizada del sistema financiero a setiembre de 2025 es de S/14.674 millones.

Esto responde a menores gastos de provisiones (de -31,4%) ante un descenso en los niveles de incumplimiento y por menores gastos financieros (-16,9%), debido a las menores tasas de interés de los depósitos.

Es así que el retorno sobre el patrimonio (ROEA, en sus siglas en inglés), fue de 18,3% setiembre de 2025.

Por otro lado, Luy indicó que se espera que en los próximos años la calidad crediticia del sistema financiero continúe mejorando en los próximos años y así retorne a sus niveles prepandemia.

Agregó que en escenarios de estrés o de estrés severo para los siguientes dos años (2026 y 2027), el ratio de capital del sistema financiero, que actualmente está en 17,2%, podría ubicarse del 15,1%, por lo que resistiría potenciales impactos negativos.

Además… Escenarios de estrés y estrés severo para 2026 y 2027 De acuerdo con la SBS, el escenario de estrés considera el escalamiento de conflictos sociales, la agudización de la inestabilidad política, el retorno de la confianza empresarial al tramo pesimista y una posibilidad de rebajas en la calificación crediticia soberana. Además, el estrés severo incluye riesgos internacionales como un crecimiento global más débil por el aumento de tensiones comerciales y geopolíticas, nuevos episodios de volatilidad de los mercados financieros, el rezago en el ciclo de reducción de las tasas de interés a nivel global y las condiciones adversas a nivel global que afecten la oferta de 'commodities' agrícolas.

Produce y cajas municipales

De acuerdo con la Ley de Endeudamiento Público para 2026, el viceministerio de Mype e Industria (Produce) podrá designar a un director en el consejo de administración en las cajas municipales de ahorro y crédito.

Al respecto, Espinosa indicó que ello no tendrá una afectación en la autonomía de las cajas municipales.

“La normativa contenía la participación del Clero, de Cofide, de las cámaras de comercio, de la mayoría y minoría del propio consejo. Lo que hay es el cambio de quién es el que se encarga del proceso para una de las siete designaciones”, expresó.