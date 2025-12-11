Petro-Perú: Nueva administración comienza a mover fichas en cargos estratégicos

Las movidas están a la hora del día en Petro-Perú. Horas después de que Gustavo Villa asumiera el cargo de gerente general, el pasado viernes, la estatal habría empezado a reconfigurar su alta dirección, empezando por dos puestos neurálgicos.

Nos referimos a la gerencia legal y la gerencia administrativa, en las cuales “se define qué se firma, qué se paga, qué se investiga”, manifestaron fuentes del sector.

De acuerdo a esta versión, la gerencia legal y de asuntos regulatorios estaría pasando a manos de Iván Raúl Montoya Torres, quien hasta hace poco se desempeñaba como asesor de la gerencia general.

Montoya, cabe señalar, desempeñó anteriormente el cargo de gerente legal, aunque brevemente (tres meses). Esto, durante el mandato de Hugo Chávez, quien lo invitó a participar en su gestión.

Se sabe, también, que fue considerado por el directorio de Petro-Perú para desempeñar el puesto de gerente general, pero terminó siendo descartado por no cumplir con los lineamientos requeridos.

En cuanto a la gerencia corporativa de administración, este Diario supo que pasaría a manos de Luis Miguel Díaz Agarini, exjefe de servicios de la refinería de Talara.

Como gerente corporativo, Díaz manejará presupuestos, contrataciones y decisiones críticas para la estabilidad de la empresa.

De acuerdo a las fuentes consultadas para este artículo, el mensaje de los cambios es clarísimo: “Óscar Vera Gargurevich (exgerente general) mantiene el control absoluto de la empresa, comportándose como un presidente del directorio en las sombras”.

Se trataría, en otras palabras, no de una recomposición técnica, sino de “un copamiento político de los espacios claves de decisión”.