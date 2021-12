Conforme a los criterios de Saber más

La Comisión de Economía del Congreso debatirá un dictamen que aprueba la creación de una Comisión Especial Multisectorial que evalúe mecanismos de compensación, bonos de reconocimiento y alternativas de administración de pensiones a los aportantes y ex aportantes al Sistema Nacional de Pensiones (a la ONP). Aunque la discusión del mencionado dictamen estuvo en agenda, no pudo ser debatido por falta de quórum.

El detalle del dictamen

La Comisión Especial Multisectorial estaría conformada por el ministro de Trabajo, ministro de Economía y Finanzas o su representante, tres representantes del Congreso de la República (elegidos bajo sus propios procedimientos), un representante de la ONP, un representante de los aportantes, y un representante de los ex aportantes (designados por asociaciones representativas).

El grupo de trabajo tendría entre sus funciones proponer mecanismos de compensación respecto a los aportantes y ex aportantes a la ONP que no accedan a una pensión de jubilación por no haber cumplido con el tiempo mínimo de aportación de diez años. El tiempo mínimo de aporte que debería registrar un afiliado, según el dictamen, sería de 5 años.

Adicionalmente, la mencionada comisión tendría como objetivo analizar la viabilidad de la entrega de bonos de reconocimiento para aportantes de la ONP que migren al Sistema Privado de Pensiones (AFP), así como la posibilidad de incorporar a aportantes y ex aportantes a cada sistema respectivamente.

Para, Daniel Paniura, asociado de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, lo que el proyecto busca es que se incremente progresivamente la pensión mínima. Además, asegura que desde el 2001 no existe la figura del bono de reconocimiento por trasladar los aportes al sistema privado de pensiones.

“Una medida como la libertad de tránsito entre los dos sistemas tendría que ser estudiada detenidamente ya que podría causar problemas económicos en ambos sistemas”, señaló.

Walter Efraín Borja Rojas, jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), señala que la institución que lidera está dispuesta a aportar a esta iniciativa del Congreso con un diagnóstico claro y con propuestas sostenibles y técnicas.

“Una reforma debe tener 3 aspectos claves a considerar. [En primer lugar], tiene que construir un sistema de pensiones que proteja a todos los trabajadores al final de su vida laboral, que tienda a la universalidad. [En segundo lugar], tiene que ser sostenible, garantizarse los recursos para financiarlo y, debe considerar la suficiencia del pago de los montos y eso requiere muchos aspectos a evaluar”, señaló.

Sin embargo, para Paniura, una verdadera reforma del sistema pensionario debe considerar a ambos sistemas para no generar normas individuales que funcionen como paliativos a eventuales problemas que pueda identificar el Congreso. “Se necesita una reforma de aspecto global y no en hacer incidencias en puntos muy específicos”, añadió.

Régimen pensionario

Actualmente, el mínimo de aportes para acceder a una pensión de la ONP es de 10 años.

Paniura advierte que los bonos de reconocimiento que señala el proyecto se dieron en los años 1992, 1996 y 2001.

“Actualmente no existe esa figura. Si formo parte de la ONP y quiero pasarme a la AFP con 10 o 15 años de aportes, no se me reconocería nada y perdería mis aportes. Lo que busca la norma con estos bonos es poder tener al menos un monto que se traslade al sistema privado”, señaló.

FCR: Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

Asimismo, señala que ejecutar un traslado es muy complicado. “Si te quieres pasar [de la ONP a la AFP], antes has tenido que formar parte de la ONP, es decir, un retorno”, dijo.

Por su parte, Walter Borja señaló que la mitad de los adultos mayores no tiene ninguna pensión y es necesario cerrar esa brecha para que cada vez más personas tengan protección social.

Informalidad

Paniura afirma que para que se dé una reforma real, se debe tener en cuenta a la informalidad ya que tal y como se presenta, no engloba a toda la población económicamente activa.

“Se necesita una reforma que incorpore a la población informal porque [en la que se discute actualmente] hablamos de un grupo sumamente reducido de personas”, dijo.

Si bien los informales e independientes tienen la facilidad de aportar voluntariamente, en la realidad del país el grupo de aportantes facultativos, tanto en el sistema nacional como en el privado, es casi inexistente y sumamente reducido.

“Se tienen que buscar otros mecanismos que graven a las transacciones que realiza este grupo de aportantes (los facultativos) a efectos de que puedan generar una pensión o un fondo para su vejez. Existe una sensación de que ahorran, pero sin un fondo, no van a tener con qué subsistir cuando su capacidad laboral se reduzca”, señala.

Para el laborista, esto va a tener una incidencia directa en el nivel de pobreza que existe en el país haciendo que el Estado otorgue pensiones no contributivas.

“Va a ser una carga económica complicada de llevar y es que no estamos pensando en otros mecanismos para incorporar a los informales a los sistemas existentes, o crear uno nuevo que agrupe a estas personas”, afirmó.

VIDEO RECOMENDADO

Ante la iniciativa en el Congreso que busca la destitución del presidente Pedro Castillo, se han presentado o anunciado recursos judiciales y constitucionales para detener su trámite. Repasa cuáles son.