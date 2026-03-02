Las empresas en el Perú siguen incorporando perfiles de datos, pero el perfil buscado ha pasado de ser netamente técnico a uno más integral.

El Estudio Brecha de Talento en Datos 2025 estima un déficit de 2.700 profesionales, mostrando que aún no existe talento suficiente preparado para cubrir la demanda. Esto obliga a las empresas a identificar talento de mayor potencial. Aquí cinco ideas clave para orientar la discusión sobre la búsqueda de talento en datos.

1. El mejor talento puede estar dentro: Mirar al talento interno y hacer ‘upskilling’ o ‘reskilling’ para roles de datos; preparándolo para enfrentar retos más complejos o distintos al actual. Esto permite retener talento y ayuda a cubrir el ‘gap’ con personas que ya conocen del negocio.

2. Talento integral, no solo técnico: Hoy se requieren perfiles con habilidades en liderazgo y comunicación, profesionales capaces de desarrollar un modelo y comunicarlo claramente. Es importante para las empresas evaluar estas competencias durante los procesos de selección.

3. Mentalidad de negocio: Se valora quien sabe hacer las preguntas correctas, quien entiende la necesidad del negocio y el propósito del proyecto. Se busca alguien que no solo modele bien, sino que traduzca problemas complejos en preguntas (y respuestas) analíticas.

4. Pensamiento crítico y ética aplicada: Un profesional en datos debe comprender las implicancias éticas de los modelos que desarrolle, aplicar pensamiento crítico y cuestionar datos, decidir qué automatizar, y definir límites de responsabilidad cuando el1 modelo se equivoca.

5. Más mujeres en roles de datos: Mayor diversidad en los equipos asegura la calidad del ‘output’ analítico, reduce sesgos y promueve modelos que representan a todos los usuarios. Iniciativas como Women in Data Science inspiran a incorporar más mujeres en los procesos de selección.

Las organizaciones que entiendan que el valor no está solo en lo técnico, sino en profesionales que combinen una mirada de negocio, ética y sumen una mirada diversa serán las que capitalicen el mejor talento para generar valor de los datos.