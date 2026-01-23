Diez minutos después del inicio de la jornada, el selectivo S&P 500 perdía 0,22% y el Nasdaq disminuía 0,09%. Foto: EFE.
Diez minutos después del inicio de la jornada, el selectivo S&P 500 perdía 0,22% y el Nasdaq disminuía 0,09%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja 0,59%
Resumen de la noticia por IA
Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja 0,59%

Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja 0,59%

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,59%, hasta 49.093 unidades, rompiendo así con las ganancias conseguidas las últimas sesiones ante la disminución de los temores geopolíticos.

Diez minutos después del inicio de la jornada, el selectivo S&P 500 perdía 0,22%, hasta 6.899 puntos, y el Nasdaq disminuía 0,09%, hasta 23.416 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Las acciones de Intel cayeron un 12,68% después de que el fabricante de chips informara en sus resultados empresariales ayer de una pérdida mayor de lo previsto y proyectó mayores pérdidas para este trimestre.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) ganaba un 2,86 %, hasta los 61,05 dólares el barril.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC