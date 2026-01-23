Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja 0,59%

Escucha la noticia
Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,59%, hasta 49.093 unidades, rompiendo así con las ganancias conseguidas las últimas sesiones ante la disminución de los temores geopolíticos.
Diez minutos después del inicio de la jornada, el selectivo S&P 500 perdía 0,22%, hasta 6.899 puntos, y el Nasdaq disminuía 0,09%, hasta 23.416 enteros.
Las acciones de Intel cayeron un 12,68% después de que el fabricante de chips informara en sus resultados empresariales ayer de una pérdida mayor de lo previsto y proyectó mayores pérdidas para este trimestre.
En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) ganaba un 2,86 %, hasta los 61,05 dólares el barril.
