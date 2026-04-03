La empresa peruana G. W. Yichang, especializada en la importación, representación y distribución de marcas globales, indicó que ha incorporado a Einhell en su portafolio, siendo distribuidor exclusivo de esta marca para el canal tradicional ferretero.

De acuerdo con Yichang, esta alianza amplía su presencia en el rubro de ferretería, consolidando su rol como representante de marcas internacionales de primer nivel en el mercado peruano.

Einhell es una marca alemana fundada en 1964 y que está presente en más de 99 países. Entre sus principales ventajas competitivas está el ecosistema Power X-Change, sistema de baterías intercambiables de 18V compatibles con más de 350 herramientas eléctricas y de jardín.

De acuerdo con Yichang, esta propuesta combina la tecnología de alto rendimiento con precios competitivos frente a otras marcas del segmento, pensado tanto para el usuario del hogar como para el profesional del rubro industrial, construcción y automotriz.

Yichang agregó que cuenta con más de 70 años de experiencia en el canal ferretero tradicional y tiene en su gestión más de 50 marcas del rubro.