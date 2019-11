WeWork detuvo su ola de expansión global, ya que considera retirarse en dos de los mercados inmobiliarios más caros del mundo.

La compañía tiene problemas de liquidez y advirtió al personal europeo, la mayoría de los cuales residen en Londres, que se avecinan recortes de empleos, y también contempla la salida de algunos arrendamientos inmobiliarios en Hong Kong. Los contratiempos llegaron a medida que el financiador multimillonario Masayoshi Son defendió firmemente la participación de Softbank Group Corp. en la empresa de espacios de trabajo compartidos, que según él representaba la mayor parte de su pérdida operativa de US$6.500 millones para el trimestre.

WeWork se ve obligado a frenar una de las expansiones más rápidas y publicitadas de la historia de bienes raíz. Después de que financiadores, incluido SoftBank, inundaron a la empresa con miles de millones de dólares en efectivo, la compañía ahora está luchando por recortar costos luego de una cotización en bolsa fallida. Dado que la compañía con sede en Nueva York aún no ha obtenido ganancias, necesita convencer a los inversionistas de que su modelo de negocio es viable.

Consultas con empleados de We Co. para sus operaciones en Europa, Medio Oriente y África comenzarán esta semana, según una persona familiarizada con el asunto el miércoles. La cantidad y el momento de los posibles recortes no se han decidido, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

“WeWork está conversando con empleados en Europa, Medio Oriente y África mientras realizamos cambios en nuestro modelo operativo y nuestra fuerza laboral a la luz de nuestra estrategia reorientada”, dijo una portavoz de WeWork, sin abordar directamente posibles recortes de empleos. “El liderazgo ha sido diligente en la toma de decisiones, y estamos comprometidos a tratar a nuestros colegas de manera justa y con respeto”.

La firma inició una revisión exhaustiva de sus planes de expansión en Londres y está reevaluando si procede con cerca de 28 negocios potenciales de oficinas en su segundo mayor mercado mundial.

Los acuerdos en revisión se encuentran en etapas variables, desde una inspección preliminar de propiedades prometedoras hasta conversaciones detalladas, dijeron personas con conocimiento del proceso la semana pasada. La revisión plantea preguntas sobre qué proporción de estas oficinas la empresa terminará arrendando, dijeron las personas.

WeWork también está considerando entregar parte de un contrato de arrendamiento firmado recientemente cerca del distrito comercial central de Hong Kong, dijeron personas familiarizadas con el asunto. La firma arrendó cuatro pisos, o alrededor de 5.574 metros cuadrados, durante nueve años en el Centro Hopewell en Wan Chai en agosto, dijo una de las personas.

La inversión de Softbank en WeWork alimentó en parte la primera pérdida operativa trimestral del conglomerado japonés en 14 años, de aproximadamente US$6.500 millones, dijo el miércoles. Depreció el valor de una serie de inversiones importantes, asumiendo un cargo de 497.700 millones de yenes (US$4.600 millones) para WeWork.