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Resumen

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Eduardo A. Jimenez Sanchez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, escribe a Keiko Fujimori.
Eduardo A. Jimenez Sanchez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, escribe a Keiko Fujimori.
Por Eduardo A. Jimenez Sanchez

Aunque los resultados oficiales aún no han sido proclamados, permítame felicitarla por su elección como presidenta de la República. Todo indica que es solo cuestión de tiempo para que ello se formalice y usted asuma la responsabilidad de conducir nuestro país durante los próximos cinco años.

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