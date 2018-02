"El líder que soñamos", por Inés Temple 

A veces me pregunto por qué tenemos la tendencia a conformarnos cuando se trata de escoger y valorar a los líderes de los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Comparto algunas ideas sobre las características del líder ideal que todos quisiéramos tener.

•Un líder que nos respete profundamente. Con vocación de servicio y capaz de poner sus intereses personales en segundo plano en aras del bien común.

•Un líder con carácter y valentía, capaz de pararse firme cuando debe hacerlo, sobre todo frente a los corruptos y abusivos, así sean estos sus pares, colegas o superiores.

•Un líder capaz de aceptar cuando se equivoca y de asumir sus errores y las consecuencias de estos. Y por supuesto, capaz de perder con clase y dignidad.

• Un líder que se comunica con claridad y suficiente frecuencia para dejarnos saber cómo van las cosas. Que nos trata como adultos y nos dice siempre la verdad, aunque esta no sea fácil de escuchar.

• Un líder con una visión clara y ambiciosa de hasta dónde podemos llegar y qué tenemos que hacer para lograr ese sueño compartido por todos.

•Un líder con una pasión contagiosa que nos mueve hacia esa visión, que es la misión de su vida. Y con una fuente inagotable de energía, que usa para movilizarnos hacia esa visión. Capaz de inspirarnos a sacar lo mejor de nosotros, logra hacernos alcanzar sueños y metas que ni sabíamos éramos capaces de lograr.



• Un líder con integridad, que no miente y vive una vida correcta y transparente en lo profesional y lo personal. Que no es corrupto ni permite que su entorno lo sea. Que no busca enriquecerse a costa nuestra y que jamás pierde de vista el bien común y su responsabilidad de conducirnos hacia él.

• Un líder que valora y honra su palabra, un líder en el que se puede confiar: no promete lo que sabe que no podrá cumplir, no cambia de opinión según sus intereses del momento. Que sostiene sus promesas pese a las cambiantes circunstancias.

• Un líder inteligente, preparado y cultivado, que ha desarrollado su intelecto, que tiene cultura y la usa en beneficio de todos.

• Un líder con empatía, calidez y humanidad, capaz de comprender con el corazón el sentir de su gente, sus aspiraciones y necesidades, y su dolor, cuando toca.

• Un líder leal a sus principios y valores y a quienes tiene a su cargo. Que no abandona a sus aliados y sabe manejar civilizadamente y con madurez las diferencias con quienes no piensan como él.

•Un líder con fuerza de voluntad y valentía para resistir las tentaciones del poder que ostenta; con madurez para gobernar sus emociones y ceñirse a una disciplina de trabajo y orden.

•Un líder capaz de hacerse cargo y de asumir sus responsabilidades frente a su gente y a de llevar su misión hasta el final. Que nunca tira la toalla ni abandona su equipo.

• Un líder dedicado y productivo, capaz de trabajar con intensidad, entusiasmo y alegría para hacer incluso más de lo necesario en beneficio nuestro, de nuestro avance y desarrollo. Que trabaja con amor por su equipo, su misión y su país.

¿Podrás ser tú ese líder?

Lea más noticias de Economía en...